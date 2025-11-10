Luego de que la Secretaría de Movilidad realizara un cierre total preventivo a la altura de la avenida Mutis (calle 63) con avenida Ciudad de Cali, debido a la presencia sospechosa de lo que podría ser un artefacto explosivo, la Policía Metropolitana de Bogotá descartó la presencia de esa amenaza tras realizar las inspecciones correspondientes con los caninos antiexplosivos.

“Luego de activar los protocolos de seguridad, se descarta explosivos en la localidad de Engativá”, señaló el reporte de las autoridades.

[11:42 a.m.] #AEstaHora | Se realiza cierre total preventivo en la localidad de Engativá, en la Av. Mutis (calle 63) con Av. Cali, en ambos sentidos. @TransitoBta y @SectorMovilidad en el punto.



⭕️Vías alternas: Tomar Av. Boyacá y Av. El Dorado (Calle 26). pic.twitter.com/wrkS1dAzHC — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 10, 2025

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, tras la alerta se activaron todos los protocolos de seguridad en la zona para determinar si se trataba de un artefacto explosivo que pudiera poner en riesgo la vida de los habitantes del sector o si, en efecto, se trataba de una falsa alarma.

En efecto, tras realizar las verificaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá, con su grupo antiexplosivos, confirmó que se trataba de una pipeta de gas que había sido abandonada en el sector y que fue reportada como basura abandonada.

[12:15 p.m.] #AEstaHora | Se levanta el cierre vial en la Av. Mutis con Av. Cali. Se recuperan las condiciones de movilidad en la zona. https://t.co/wY8chhlzgt pic.twitter.com/NeWGU7xCZX — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 10, 2025

Las fotos difundidas en redes sociales muestran la pipeta de gas abandonada sobre la vía. “Avenida mutis (63) con Cali, posible artefacto explosivo, cerraron la vía en ambos sentidos mientras llega antiexplosivos tomar vías alternas”, reportaron los ciudadanos.

Avenida mutis(63) con cali, posible artefacto explosivo, cerraron la via en ambos sentidos mientras llega antiexplosivos tomar vias alternas.



🚨 síguenos para estar mas informado 🚨https://t.co/OLsJQAQKKN pic.twitter.com/vglwV6TlCQ — 🚨REPORTES BOGOTÁ🚨 (@davidramirezdr1) November 10, 2025

Las alertas de las autoridades y de la comunidad surgen a raíz de un panorama complejo en el que se han extremado las medidas de seguridad por la presunta presencia de grupos armados que estarían intentando atentar contra la infraestructura de seguridad de la capital del país.