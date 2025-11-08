Así han crecido las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, en lo que va del Gobierno Petro

En lo que va del Gobierno Petro, las disidencias de las Farc pasaron de 3.275 a 9.634 hombres. El Clan del Golfo incrementó el número de integrantes de 4.061 a 8.945, y lo mismo ocurrió con el ELN, de 5.885 a 6.699. Eso quiere decir que 25.278 personas representan hoy la amenaza criminal en Colombia, según cifras oficiales conocidas por SEMANA.

Llama la atención que en 2002, cuando Álvaro Uribe inició su primer mandato, esa cifra total estaba por el orden de los 20.000 alzados en armas, incluyendo a las Farc de entonces. En los últimos tres años y medio, las disidencias de las Farc se fortalecieron durante los 459 días de cese al fuego ordenados por Petro, en el caso del grupo comandado por Iván Mordisco, y de los 762 días en los que no hubo combates, en el caso de alias Calarcá.