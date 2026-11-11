El atentado con granada contra la sede de RCN en Cali provocó el rechazo de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien advirtió que la violencia y las amenazas no pueden convertirse en mecanismos para silenciar a la prensa.

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Dilian Francisca Toro rechazó el ataque contra RCN

El ataque con granada contra las instalaciones de RCN en Cali generó una nueva reacción frente a las amenazas que enfrentan los medios de comunicación en Colombia.

La gobernadora Toro se pronunció para condenar lo ocurrido y expresar su solidaridad con los periodistas.

A través de su cuenta de X, la mandataria departamental recordó que la libertad de prensa es fundamental para la democracia y que garantizar la seguridad de los medios también significa proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información.

“La libertad de prensa es un pilar de la democracia y proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados”, escribió Toro.

La gobernadora también rechazó las amenazas dirigidas contra quienes cumplen labores informativas.

“Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”, expresó.

La gobernadora del Valle de Cauca condenó en X el ataque y defendió la libertad de prensa. Foto: Composición Semana/ Redes Sociales/ Cortesía Semana

Gobernadora pidió que la protección a los periodistas sea un compromiso de todos

En su mensaje, Dilian Francisca Toro extendió su solidaridad a los periodistas y a los medios de comunicación e insistió en la necesidad de proteger a quienes tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía.

“Nuestra solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación. Su protección debe ser un compromiso de todos”, concluyó la gobernadora.

Su pronunciamiento puso nuevamente en el centro de la discusión la importancia de garantizar el ejercicio periodístico sin amenazas ni presiones violentas, especialmente después del ataque contra las instalaciones de RCN en la capital vallecaucana.

El ataque contra las instalaciones de RCN vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las condiciones de seguridad en las que trabajan periodistas y comunicadores en Colombia.

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Las agresiones y amenazas contra los medios no solo afectan a quienes ejercen esta labor, sino que también ponen en riesgo el derecho de la ciudadanía a recibir información.

La identificación de los responsables y el esclarecimiento de lo ocurrido serán claves para establecer qué motivó el ataque.