Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, contó lo que le dijo Abelardo De La Espriella tras el secuestro de su esposa Nancy Gómez

En horas de la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, hombres armados secuestraron a Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia, Jaime Buitrago.

Al parecer, detrás de todo estarían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas labores para conseguir la liberación de la mujer.

El mandatario municipal habló en El Debate de SEMANA y entregó algunos detalles de lo ocurrido. Según dijo, el hecho se presentó hacia las 6:00 de la mañana cuando su esposa volvía del gimnasio que está ubicado detrás de su casa.

El alcalde Jaime Buitrago y su esposa Nancy Gómez. Foto: SEMANA y cuenta en Instagram @nancygomez9204, respectivamente,

“La abordan cuatro sujetos armados, ahí forcejearon y la redujeron para montarla en el carro en el que se la llevaron”, comentó.

El alcalde le pidió a los criminales que le respeten la vida y la integridad física a la mujer. “Aquí hay una familia que espera su pronta liberación”, expresó.

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Buitrago explicó que poco después de que se conociera el secuestro, el presidente Abelardo De La Espriella lo llamó directamente, un gesto que recibió con gran agradecimiento y hasta contó qué le dijo el jefe de Estado.

“Me dio la tranquilidad y la confianza. Yo hoy manifiesto que confío en Dios y en la Fuerza Pública para traer a mi esposa lo más pronto posible”, relató.

Y es que el máximo mandatario le dio la orden a las autoridades de desplegar todo lo que sea necesario para localizar a Nancy Gómez, liberarla y dar con la captura de los responsables.

Nancy Gómez, gestora de Uribia, La Guajira, secuestrada este miércoles 11 de noviembre. Foto: Suministrado a SEMANA.

De hecho, el alcalde aprovechó para hacerle un llamado a De La Espriella y a la Fuerza Pública para que se hagan operativos aéreos, ya que cree que de esta forma se van a obtener resultados.

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“Los delincuentes en nuestro territorio no tienen en dónde esconderse ya que aquí no se tienen montañas. Por favor, pido al presidente que le solicite a la Fuerza Aérea que haga este tipo de operativos también en la alta Guajira”, manifestó.

El funcionario afirmó que han habido otros secuestros de este tipo en los últimos meses, una situación que ya ha generado un cansancio en este zona del país y que mantiene con miedo a la ciudadanía.

En parte, según dijo, esto se da debido a que el departamento limita con la frontera con Venezuela, lo que es aprovechado por los grupos armados para llevar a cabo sus acciones delictivas.

Por otro lado, Buitrago recordó que su esposa ha hecho campaña en contra del secuestro, lo que en su momento generó que le llegaran amenazas a su celular, aunque no puede inferir que esto esté relacionado con lo ocurrido este miércoles.

“Hoy le pido a la UNP que extienda las medidas de seguridad también a mi familia, porque si esto se hubiera hecho en el que momento en el que denunciamos las amenazas, hoy esto no estaría pasando”, complementó.