Secuestran a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribía, La Guajira; estaba en el gimnasio

En la mañana de este miércoles 11 de noviembre se conoció el reporte del secuestro de la primera gestora social del municipio de Uribia, La Guajira, Nancy Gómez. De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró cuando la mujer se encontraba realizando ejercicio en un gimnasio.

Se conoció que el Gaula Militar adelanta un vasto operativo con el fin de poder ubicar a Gómez. Al parecer, la guerrilla del ELN estaría detrás del palgio, pero las autoridades judiciales se encuentran al frente del caso.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer que desde el primer momento que le informaron de lo sucedido, ordenó el despliegue de los integrantes de la Fuerza Pública necesarios para dar con el paradero de Gómez.

“Hoy, a las 6:10 de la mañana, fue secuestrada la esposa del alcalde de Uribia, en el departamento de La Guajira. Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que se encuentran revisando si la guerrilla del ELN tiene relación con este plagio.

“Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que estamos verificando. He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.

Al mismo tiempo, envió un mensaje de solidaridad a la familia de la primera gestora que fue secuestrada durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre.

“Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia”, finalizó De La Espriella.

Se espera que en las próximas horas las autoridades del departamento de La Guajira puedan entregar más detalles de los operativos que adelantan para ubicar a Gómez.