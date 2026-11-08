Primicia: Corte Suprema admite tutela con la que Kiko Gómez busca tumbar condena por homicidio

Una nueva batalla judicial sobre Kiko Gómez se desarrolla en los más altos tribunales de Colombia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela que presentó la defensa del exgobernador de La Gurajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, contra la condena de 31 años que pesa en su contra por el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta.

SEMANA accedió al recurso que radicó el abogado Felipe Criollo, defensa del exgobernador, en contra de la Sala de Casación Penal de la misma corporación, con el propósito de dejar sin efecto la sentencia que emitió en abril de 2026, con la que tumbó la absolución en segunda instancia emitida por el Tribunal de Bogotá y lo condenó a pagar más de 380 meses de condena.

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Esa sentencia lo halló responsable del delito de homicidio agravado por el asesinato del concejal de Barrancas (La Guajira), Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 2 de abril de 2008, y la Corte hasta cuestionó al Tribunal por mantener el proceso inactivo durante 7 años.

Sin embargo, la tutela que ahora analiza la Corte se basa en la presunta vulneración que habría existido sobre derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal, según la defensa, en la decisión que tomó la Sala de Casación Penal.

Los argumentos contra la Sala Penal

Criollo precisó en la tutela que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema habría condenado a su defendido sin aparentes pruebas que permitieran determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta orden para asesinar al concejal de Barrancas.

Sus alegatos se centraron en que la propia sentencia de casación habría reconocido una inexistencia de prueba directa, pues una testigo y los familiares de la víctima no habrían presenciado la orden detrás del crimen, sino que habrían reproducido comentarios de fuentes anónimas.

El abogado de Kiko Gómez también cuestionó una ausencia de identificación de los autores materiales del asesinato, pues aunque la Fiscalía tenía una hipótesis sobre alias Brayas y Carevieja, esa teoría habría sido descartada por las mismas pruebas y nunca se identificó a los sicarios que dispararon contra López Peralta.

Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, y Felipe Criollo, su abogado. Foto: COLPRENSA, SUMINISTRADA A SEMANA

La tutela también sostiene que la Sala de Casación Penal habría declarado una “fragmentación” en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pero alega que que esa decisión, al parecer, llegó sin detallar exactamente el error que cometió al evaluar las pruebas.

Con este recurso andando en la Sala de Casación Civil, la Corte Suprema se prepara para definir si la condena de casación contra Kiko Gómez respetó los parámetros constitucionales sobre la valoración de la prueba o si acepta los argumentos expuestos por la defensa.