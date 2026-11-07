Evacuaron instalaciones de Caracol Televisión por amenaza de bomba. Esto se sabe

En la noche de este sábado, 7 de noviembre, las instalaciones principales de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, fueron evacuadas tras activarse una alerta por una presunta amenaza de bomba y el sobrevuelo de un dron no autorizado por la zona.

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La medida preventiva tomada por parte de las autoridades obligó a desalojar a gran parte del personal técnico, periodistas y presentadores que se encontraban en las instalaciones a esa hora de la noche.

De acuerdo con la información conocida de manera preliminar, a las personas que se encontraban al interior del edificio les dijeron que debían salir de la edificación, sin dar mayores explicaciones sobre los motivos.

Según fuentes internas del medio de comunicación, la orden se emitió de forma sorpresiva tras recibir reportes sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

Las autoridades le confirmaron a SEMANA en un principio que la alerta se presentó por la posible presencia de un artefacto explosivo y la presencia de un dron no autorizado sobrevolando de manera sospechosa el espacio aéreo del canal, lo que motivó a las directivas y al cuerpo de seguridad a evacuar a los trabajadores.

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló el canal en redes sociales.

Sin embargo, minutos después la Policía Metropolitana de Bogotá descartó la presencia de artefactos explosivos en inmediaciones al canal o al interior de Caracol Televisión

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