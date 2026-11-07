Capturan a funcionario de la DNI por presunto espionaje y filtración de bases de datos

En un operativo conjunto, unidades del Gaula Militar de la Novena Brigada y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General capturaron en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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El detenido, quien se desempeñaba como Gestor de Inteligencia Máster Grado 4 en el área de TICs y desarrollo de software, es señalado de comprometer gravemente la reserva de la información del Estado.

La detención se materializó en el barrio Quirinal de la capital del Huila, en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de la operación de estabilidad ‘NOMOS’, respaldada por labores de inteligencia que permitieron ubicar al funcionario en inmediaciones de un centro de salud de la ciudad.

Oyola es investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional.

Las autoridades investigan la presunta extracción no autorizada de una “copia espejo” del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, una de las plataformas informáticas más blindadas del país, la cual resguarda datos estratégicos de seguridad nacional, operaciones en curso y perfiles de contrainteligencia.

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