Procuraduría dejó en firme sanción contra exalcalde de Soacha por incumplir medidas de bioseguridad durante la pandemia

Este 7 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción disciplinaria contra Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, exalcalde de Soacha, por incumplir las medidas de bioseguridad establecidas para prevenir la propagación del Covid-19 durante un evento organizado por su propia administración en plena pandemia.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que confirmó la responsabilidad del exmandatario por una falta grave cometida a título de culpa grave. Según el organismo de control, Saldarriaga desconoció la disposiciones que él mismo había expedido para proteger a la población del municipio.

Procuraduría suspende al exalcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, por 6 meses; ¿qué pasó?

Los hechos se dieron el día 30 de diciembre de 2021, durante el cierre del Festival Sol y Luna. En ese momento, el entonces alcalde habría participado en medio de una aglomeración, sin utilizar tapabocas y sin mantener el distanciamiento físico.

La Procuraduría consideró que su comportamiento fue “irresponsable, descuidado y negligente” porque, al ser la primera autoridad municipal, tenía el deber de hacer cumplir las normas y promoverlas entre los ciudadanos.

En diciembre de 2024, el organismo de control emitió un fallo de primera instancia que lo sancionó con varios meses de suspensión. En la decisión de segunda instancia, la Sala Disciplinaria rechazó los argumentos que presentó la defensa del funcionario, incluyendo los cuestionamientos sobre la competencia de la Procuraduría y la valoración de las pruebas.