Este sábado 7 de noviembre en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla se lleva a cabo la reunión entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República para analizar el proyecto de Ley de Rescate presentado por el ejecutivo.

Ley de Rescate Económico: Uribe y Centro Democrático definen postura

En esa reunión buscan poder tener consensos y que esto pueda surtir sin contratiempos su trámite en el Congreso de la República de Colombia. Hasta el momento, son pocos los detalles que se conocen sobre este encuentro.

Incluso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó el primer borrador de propuesta del Centro Democrático para la discusión del proyecto de Ley de Rescate Económico con el objetivo de abrir la discusión sobre el rumbo de la economía.

Este documento, que ha sido sometido al debate público, fue preparado por la colectividad con la colaboración de asesores de gran importancia, luego de llevar a cabo un proceso de consulta y escucha a diversos gremios, grupos sociales y una amplia cantidad de ciudadanos.

La colectividad coincide en el diagnóstico sobre la grave situación de la economía del país, una postura que comparten con el presidente Abelardo De La Espriella.

Ante este escenario, se hace un llamado directo a los ciudadanos para aprovechar este momento de dificultad económica como una oportunidad para llevar a cabo cambios profundos en la estructura estatal y fiscal.

“Nos preocupa la propuesta tributaria. En este escrito decimos por qué nos preocupa la propuesta tributaria. Hay alternativas”, señaló el exmandatario colombiano, haciendo referencia al documento de la colectividad, el cual contiene 14 puntos frente a los planteamientos del proyecto de ley.

De acuerdo con el planteamiento del Centro Democrático, la reducción del aparato estatal es un paso clave para optimizar los recursos públicos.

Álvaro Uribe anunció nueva propuesta para la Ley de Rescate Económico: “Estamos de acuerdo en la situación tan grave del país”

“Pedimos más disminución del tamaño del Estado, además de austeridad, y normas que estimulen sustancialmente el crecimiento a la economía para contar con los recursos que permitan la política social”, señaló Uribe Vélez.