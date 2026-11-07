Misteriosa desaparición de dos mujeres en Barranquilla: ambas fueron vistas por última vez en el mismo lugar y a la misma hora

Hay máxima alerta en Barranquilla, Atlántico, por la desaparición de dos mujeres de 42 y 43 años, de quienes desconocen su paradero desde la mañana del viernes 6 de noviembre, cuando salieron de un restaurante situado en el norte de la ciudad en una camioneta de alta gama.

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Desde la Policía Metropolitana han desplegado todo un operativo con el fin de poder ubicar a Kelly Johana Acosta Restrepo, cuyos casos tienen una particularidad que llama la atención: según los documentos oficiales, ambas fueron vistas por última vez exactamente a las 8:54 de la mañana, en la carrera 53 con calle 86, en el norte de la capital del Atlántico.

Las dos mujeres quedaron grabadas en una cámara de seguridad del lugar desde donde salieron y fueron vistas por última vez. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los boletines de búsqueda, identificados con los números 2026D014518 y 2026D014517, respectivamente, contienen la misma descripción sobre las circunstancias en las que se perdió el rastro de las dos mujeres.

“Fue visto por última vez sobre la carrera 53 con calle 86, Barranquilla - Atlántico, con rumbo desconocido, sin información de su paradero”, dicen los volantes con los que buscan a las mujeres.

En el caso de Kelly Johana Acosta Restrepo, la circular oficial establece que es de contextura delgada, rostro redondo, piel blanca, cabello liso de longitud mediana y color castaño claro. También indica que tiene ojos medianos de color café, nariz recta y labios delgados.

Sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, el documento precisa: “Blusa color beige, pantalón en tela color beige”.

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Las mujeres desaparecieron en el norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Por su parte, la información correspondiente a Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda señala que, al momento de su desaparición, vestía “blusa color blanca, pantalón corto en tela color negro”. En su boletín no se consignan características físicas adicionales que permitan ampliar su descripción.

La Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que contribuya a localizar a ambas mujeres.

“De obtener información, favor de comunicarse al celular 3052597446, trasladarse a las instalaciones de la Policía Nacional, MEBAR Sijín Grupo Griju, carrera 38 Nro. 74-90, frente al CC Americano, tercer piso, Grupo Vida”, se lee en las fichas con las que buscan a las mujeres.