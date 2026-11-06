Pronóstico del tiempo en Colombia: lluvias fuertes y tiempo seco según el Ideam del 6 al 8 de noviembre

Inicia un nuevo fin de semana en Colombia, donde millones de personas se preparan para realizar sus diligencias personales y pasar un rato en familia al aire libre, pero eso está sometido al clima.

Fuertes lluvias podrían azotar Colombia este 5 de noviembre: territorios afectados y pronóstico del clima del Ideam

Por ello, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el reporte oficial del pronóstico del tiempo para el territorio colombiano correspondiente al fin de semana entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026.

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Los análisis atmosféricos señalan una alta inestabilidad que favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones de variada intensidad en las regiones Andina, Caribe, Pacífica y en zonas del piedemonte de la Orinoquía. El reporte meteorológico confirmó precipitaciones de variada intensidad en gran parte del país durante este fin de semana.

Viernes 6 de noviembre

Durante el transcurso de este viernes, la jornada estará caracterizada por lluvias fuertes concentradas en el sur de La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Antioquia, el oriente de Caldas, Chocó, Cauca, Nariño y el sur de Caquetá.

Mapa del clima en Colombia para el viernes 6 de noviembre. Foto: Ideam

Asimismo, se reportan precipitaciones moderadas en el centro de La Guajira, Magdalena, Atlántico, norte de Sucre, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, occidente de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, piedemonte de Arauca y Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, norte de Caquetá, Putumayo y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En contraste, se registrarán lluvias ligeras y dispersas en la Alta Guajira, el oriente de Casanare y Arauca, y el sur de Boyacá, mientras que prevalecerá el tiempo seco únicamente en sectores de Guainía, Vaupés y Amazonas. El viernes 6 de noviembre se registrarán lluvias fuertes en diez departamentos del país.

Sábado 7 de noviembre

Para la jornada del sábado, el régimen de precipitaciones mostrará un incremento significativo en la franja central y occidental del territorio nacional. Se anticipan lluvias fuertes en Norte de Santander, oriente de Boyacá, Antioquia, oriente de Caldas, occidente de Cundinamarca, norte del Tolima, Chocó, Nariño y el sur del departamento del Meta.

Mapa climatológico de Colombia para el sábado 7 de noviembre. Foto: Ideam

De igual forma, se prevén lluvias moderadas en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, sur de Cesar, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Meta, Vichada y la región insular de San Andrés y Providencia.

Por su parte, el norte de Cesar, Casanare, Caquetá y Guaviare tendrán lluvias ligeras y dispersas, mientras que el tiempo seco se extenderá sobre sectores de Boyacá, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas. Las autoridades climáticas advirtieron que el sábado 7 de noviembre se prevén lluvias fuertes en Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Antioquia.

Domingo 8 de noviembre

El domingo cerrará el fin de semana con lluvias de alta intensidad localizadas principalmente en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, el oriente de Santander y Boyacá, el occidente de Cundinamarca y el oriente del departamento de Guainía.

Mapa climatológico de Colombia para el domingo 8 de noviembre. Foto: Ideam

Las lluvias moderadas se desplazarán hacia el centro de La Guajira, el sur de Sucre y Bolívar, Córdoba, Santander, el occidente de Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, norte del Tolima, Valle del Cauca, el piedemonte de Arauca, Vichada y el Amazonas.

En tanto, las precipitaciones ligeras y dispersas afectarán sectores de Cesar, norte de Bolívar, Atlántico, Santander, Quindío, sur del Tolima, Huila, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca, Nariño y el Archipiélago de San Andrés.

Finalmente, se consolidará el tiempo seco en sectores de Magdalena, el norte de Sucre, Boyacá, el oriente de Cundinamarca, el norte del Huila, el sur de Boyacá, así como en el oriente de Arauca, Casanare y Meta. El domingo 8 de noviembre predominará el tiempo seco en el oriente de Cundinamarca, Meta, Casanare y Magdalena.