Una maniobra para intentar avanzar unos segundos más rápido estuvo a punto de terminar en tragedia. Un motociclista se expuso a ser arrollado por un vehículo de carga cuando intentó adelantarlo por la derecha y en una curva, una acción que quedó registrada por una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran el momento en que el conductor de la motocicleta intenta pasar por el costado del furgón, sin contar con el reducido espacio que tenía para completar la maniobra. En cuestión de segundos, queda en una posición de alto riesgo, prácticamente debajo de la trayectoria del vehículo de carga.

La caída del motero se habría generado debido a un hueco en el borde de la vía y un deslizamiento de su llanta trasera con arena del piso.

Varios usuarios de redes sociales cuestionaron el accionar del motociclista y algunos incluso llegaron a manifestar que es increíble como pasan y pasan accidentes y aún no toman consciencia. “Es que ni ellos mismos valoran su vida”, mencionaron algunos.

Imprudencia de motociclista casi acaba en tragedia: intentó adelantar a un tractocamión por afuera y en curva y casi es aplastado Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API / Montaje SEMANA

Imprudencia de motociclista casi acaba en tragedia: intentó adelantar a un tractocamión por afuera y en curva y casi es aplastado Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API / Montaje SEMANA

El desenlace pudo ser mucho más grave. El conductor del furgón alcanzó a reaccionar y frenó a tiempo, evitando que el motociclista terminara aplastado por el automotor. La rápida maniobra impidió que el episodio pasara de un susto a un accidente de consecuencias mayores.

El video ha llamado la atención por la forma en que el motociclista decidió adelantar. En lugar de esperar y realizar la maniobra en condiciones seguras, intentó pasar por un espacio que lo dejó expuesto a un vehículo de mayores dimensiones y con una capacidad de maniobra distinta.

Imprudencia de motociclista casi acaba en tragedia: intentó adelantar a un tractocamión por afuera y en curva y casi es aplastado Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API / Montaje SEMANA

Imprudencia de motociclista casi acaba en tragedia: intentó adelantar a un tractocamión por afuera y en curva y casi es aplastado Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API / Montaje SEMANA

Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de los adelantamientos imprudentes en carretera. Una decisión tomada sin calcular las distancias, la velocidad y el espacio disponible puede comprometer no solo a quien conduce la motocicleta, sino también a los demás actores viales.

Aunque en esta ocasión el conductor del vehículo de carga logró detenerse y no se reportó una tragedia, las imágenes dejan en evidencia lo que pudo ocurrir si no alcanzaba a frenar a tiempo.