Una adulta mayor murió durante la noche del martes 6 de octubre luego de ser atropellada por una motocicleta en inmediaciones del Parque de La Milagrosa, en Medellín.

El hecho se registró durante la noche, en un sector conocido de Medellín y con presencia de peatones y vehículos.

Según la información conocida sobre el caso, el motociclista y la persona que viajaba como acompañante resultaron lesionados, al igual que otro peatón que se encontraba en el sector cuando ocurrió el accidente.

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El accidente también dejó varias personas lesionadas

La situación tomó un giro todavía más delicado después de que se confirmara el fallecimiento de la mujer atropellada.

El fallecimiento provocó una fuerte reacción en el lugar. De acuerdo con la información reportada, algunas personas arremetieron contra el conductor de la motocicleta y su acompañante, quienes también habían resultado lesionados durante el accidente.

El hecho obligó a las autoridades a intervenir para controlar lo ocurrido y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente todos los detalles sobre la forma en que ocurrió el atropellamiento.

La prioridad después del accidente fue atender a las personas involucradas. Sin embargo, pese a la atención recibida, posteriormente se confirmó que la adulta mayor había muerto como consecuencia del hecho.

Imagen de los momentos antes del accidente que acabó con la vida de una persona mayor Foto: X @elcolombiano

La motocicleta terminó incendiada

A la situación generada por el accidente se sumó otro hecho: posteriormente fue reportado el incendio de la motocicleta involucrada.

El vehículo terminó afectado por las llamas después de los hechos registrados en el sector, en circunstancias que también deberán ser establecidas por las autoridades.

De esta manera, el accidente que inicialmente involucró a una motocicleta y a varios peatones terminó con una persona fallecida, tres personas lesionadas y daños en el vehículo que habría estado involucrado en el atropellamiento.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y establecer si hubo alguna conducta que haya contribuido al desenlace.

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Será clave establecer cómo se produjo el impacto entre la motocicleta y la adulta mayor, las condiciones en las que se movilizaban los involucrados y qué ocurrió inmediatamente después del accidente.

También deberán esclarecerse las circunstancias que rodearon las agresiones contra los ocupantes de la motocicleta y el posterior incendio del vehículo.