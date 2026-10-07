Médico sufre brutal agresión por paciente al que salvó de una sobredosis en Medellín

Usuarios y trabajadores del área de la salud fueron testigos de una brutal agresión sufrida por un médico en un centro médico del nororiente de Medellín la noche del domingo, 4 de octubre.

Sucedió, paradójicamente, cuando un paciente con sobredosis por sustancias psicoactivas y algunos miembros de su familia decidieron atacar al médico que acababa de atenderle y salvarle la vida.

“¿Usted estaba ingiriendo cocaína, perico, todo el día, desde ayer, y alcohol?“, le preguntó el médico al paciente, una vez este recuperó el conocimiento y estaba en condiciones de responder, según se ve en un video difundido en redes sociales.

El paciente, asintió con la cabeza, mientras escuchaba al galeno sentado aún en la camilla y respondió con un “claro”.

Panorámica de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

En seguida, el médico, le dijo: “mejoró, usted se descanalizó (se quitó las sondas en las que se le inyectan los medicamentos), se tiró al suelo, después se fue por sus propios medios, allá lo metieron sus familiares, aquí lo tiraron en la camilla, revolvieron todo, me agredieron, me pegaron”, le explicó el profesional.

Además, le recriminó: “No sé por qué, si yo los atendí profesionalmente, bajo todo el criterio de sobriedad, del deber ser, de humanidad, cómo se debe atender a todo paciente, para que me hubiera agredido así, ¿usted cree que es justo?“.

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Ante la situación, Metrosalud, la entidad del Distrito de Medellín encargada de administrar el centro médico, se pronunció.

“La Empresa Social del Estado Metrosalud expresa ante la opinión pública, las autoridades y la ciudadanía su más firme rechazo, condena y censura institucional frente a los deplorables hechos de violencia cometidos recientemente contra uno de nuestros profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones asistenciales, en el servicio de urgencias de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz”, dijeron por medio de un comunicado.

Y aseguró que mantendría en reserva la información que permita avanzar en un proceso judicial contra los responsables.

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“A fin de salvaguardar el debido proceso y no entorpecer las investigaciones en curso, la institución mantendrá la reserva correspondiente sobre los pormenores del caso, los cuales están siendo puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se adelanten las acciones legales a que haya lugar. No obstante, sentamos una posición firme, clara e innegociable en defensa de nuestro talento humano y de la integridad de nuestros servicios”, indicó.

Metrosalud, recordó que la Misión Médica goza de especial protección ante el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la legislación colombiana.

“Remarcamos con vehemencia que la Misión Médica goza de un amparo especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de la legislación nacional. Las instituciones de salud son escenarios de neutralidad, paz y salvaguarda de la vida. Agredir física o verbalmente al personal médico no solo constituye una grave infracción y un delito punible, sino que vulnera de manera directa el derecho fundamental de toda la comunidad a acceder a servicios asistenciales oportunos y seguros”, expresó la entidad.

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Finalmente, hizo un llamado a los habitantes de esa zona.

“Hacemos una profunda e imperiosa invitación a la reflexión ciudadana. Quienes integran nuestro equipo de salud acuden día a día a las salas de atención con el único propósito de proteger la vida, mejo rar el sufrimiento y procurar el bienestar de la población. Nada justifica la violencia contra quienes dedican su vocación al cuidado de los demás; la tolerancia, el respeto y la empatía deben prevalecer en todo momento dentro de las instalaciones hospitalarias”.