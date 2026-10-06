Hombres armados, captados al asaltar camioneta en la vía Panamericana entre Rosas y Timbío, en el Cauca

Hombres fuertemente armados asaltaron en medio de la oscuridad de la noche, este martes, 6 de octubre, a ocupantes de una camioneta que se movilizaba en la vía Panamericana, que conduce de Rosas a Timbío, en el Cauca.

Una mujer que iba con su familia en otro vehículo grabó lo sucedido. El video fue divulgado en redes sociales.

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“Devolvete, devolvete, amor, dale reversa”, se escucha que dice la mujer. Mientras sus hijos, menores de edad, lamentan y lloran la situación.

“Ay, no, se van a llevar esa camioneta, no, por qué, pobrecitos, se les van a llevar la camioneta”, mencionó la mujer.

SEMANA se comunicó con la Policía de Popayán, que tiene jurisdicción en esa zona, y desde allí manifestaron que están indagando si se trató de un secuestro o el hurto de esa camioneta Hylux, uno de los blancos preferidos por las disidencias de las Farc.

Este hecho, aunque podría ser un evento aislado, también es el reflejo de la difícil situación de seguridad de la vía Panamericana.

El 29 de septiembre, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, pidió al presidente Abelardo De La Espriella militarizar ese importante eje vial.

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Ese pedido se dio luego de un atentado a la Policía, a la altura de Tunía, a 40 kilómetros de Popayán, que dejó nueve uniformados heridos.

El atentado sucedió cuando delincuentes, con fusiles y explosivos, arremetieron contra los uniformados en la zona del antiguo peaje, donde un grupo de la Policía de Carreteras estaba realizando operativos de control y refuerzo de la seguridad.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, pidió al gobierno Petro ayuda para lograr la liberación de los funcionarios secuestrados por las disidencias. Foto: Redes sociales

“Condenamos el violento y despiadado ataque contra la Estación de Policía de Carreteras UNIR Tunía, en la vereda El Hogar, sobre la vía Panamericana. Nuestra prioridad es la vida de nuestros policías. Con la Secretaría de Salud, las autoridades y toda la red pública de salud, logramos la atención inmediata de los uniformados heridos”, dijo entonces el mandatario regional.

El gobernador, además, señaló que “el Cauca necesita fortalecer de manera inmediata la presencia militar y policial sobre la vía Panamericana y avanzar en su militarización”.

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También manifestó que solicitó ese apoyo al Gobierno de De La Espriella.

“Hemos solicitado al Gobierno nacional una mesa ampliada de seguridad en nuestro departamento, con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, para tomar decisiones contundentes, fortalecer capacidades y detener el accionar de las estructuras criminales. La vida de nuestra gente y la seguridad del Cauca no pueden esperar”, añadió.