Cuestionado expresidente del DIM es nombrado decano de Medicina de la Universidad de Antioquia

El médico Jorge Osorio Ciro fue elegido este martes, 6 de octubre, como nuevo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

El profe Ciro, como lo conocen en el mundo académico y del fútbol, arrasó en las elecciones ante el Consejo Superior Universitario frente a su contendor, por seis votos a dos.

SEMANA conoció que aunque a Osorio Ciro le dieron la espalda los representantes del estudiantado y de los profesores, recibió el respaldo del representante de los egresados, de las directivas académicas, del Ministerio de Educación, de Presidencia de la República, de la Gobernación de Antioquia y del sector productivo.

El representante de los exrectores no asistió a la sesión.

Foto: Jonny García

Si bien Osorio Ciro cuenta con una carrera como médico ejemplar, su elección promete un profundo debate en la Universidad de Antioquia, por el pasado cuestionado de Osorio Ciro al frente del Deportivo Independiente Medellín.

Osorio Ciro fue socio de Sueños del Balón, una empresa que tenía como socios mayoritarios a los técnicos Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez, Juan José Peláez y Víctor Luna, por medio de la cual se adquirió parte del DIM a su antiguo máximo accionista, Rodrigo Tamayo.

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Osorio Ciro dejó el DIM en 2012, en medio de cuestionamientos por la situación económica del club y por amenazas contra su vida.

Ahora, estará al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hasta 2029, con la propuesta de resolver seis brechas de esa dependencia: la información sin cercanía, la capacidad formativa difícil de anticipar, la transformación curricular desigual, las prácticas clínicas insuficientes e inestables, el conocimiento con baja traducción, y el bienestar reactivo y gestión transaccional.

Además de resolver problemas como enfrentar la mafia que vende la trampa a médicos para aprobar los exámenes en posgrados de esa Universidad.

El 10 de abril, un grupo de profesores de la U. de A. detectó un plan de aspirantes a posgrados médicos de colarse, haciéndole trampa al examen de admisión.

Fueron sorprendidos más de 40 médicos con novedosos aparatos y vestimentas cuando intentaban que expertos les ‘pastelearan’, como dicen en Medellín, las respuestas correctas a las 80 preguntas del estricto examen.

Pero comenzaron a ser sorprendidos tan solo quince minutos después de comenzada la prueba.

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Posteriormente, expertos de esa universidad revisaron los modelos estadísticos para determinar si alguien pudo haber logrado el escandaloso fraude.

Jorge Osorio Ciro es especialista en Medicina aplicada a la actividad física y al deporte, y médico y cirujano de la Universidad de Antioquia.