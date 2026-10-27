Detectan nuevo intento de fraude en examen de admisión de la Universidad de Antioquia

Este martes finalizó el proceso de examen de admisión para los estudiantes que aspiran a uno de los 7.505 cupos que la Universidad de Antioquia habilitó para el primer semestre de 2027.

Según informó la U. de A., más de 35 mil personas se presentaron en Medellín y los 12 campus regionales.

Solamente en la Ciudad Universitaria, en la capital de Antioquia, más de 25 mil personas presentaron la prueba de manera presencial y allí, según la Alma Máter “se registraron algunas novedades”.

Según la universidad, “los sistemas de revisión, verificación y seguridad detectaron a tiempo una irregularidad durante la aplicación, que fue identificada y atendida oportunamente gracias a los protocolos diseñados para garantizar la transparencia de la prueba”.

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El intento de fraude, dijo la U. de A., ocurrió a través de la modalidad de transmisión de respuestas.

“Como resultado directo de esa detección, ya fue identificada una de las personas que participó en el intento de fraude. La Universidad adelantará las acciones legales que correspondan y continuará trabajando para identificar a los demás involucrados”, dijo la Universidad.

La Universidad indicó que el intento de fraude comenzó a registrarse únicamente después de que los primeros aspirantes finalizaron la prueba y abandonaron las aulas.

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“Esto indica que no existió una filtración previa del cuadernillo, sino que la fuga de información se originó durante la aplicación. Ello es coherente con la cadena de seguridad que protege el examen desde su construcción: se elabora, imprime y empaca en instalaciones exclusivas del Departamento de Admisiones y Registro, con equipos sin conexión a internet y bajo la custodia de un solo funcionario”, señalaron.

Aunque la Universidad de Antioquia manifestó que la cadena de seguridad funcionó, el 10 abril un grupo de aspirantes a las especialidades médicas intentó acceder por medio de un fraude.

Más de 40 médicos fueron sorprendidos haciendo trampa en examen de ingreso a especialidades médicas de la Universidad de Antioquia. Foto: Redes sociales y archivo.

Ese día fueron sorprendidos más de 40 médicos con novedosos aparatos y vestimentas cuando intentaban que expertos les ‘pastelearan’, como dicen en Medellín, las respuestas correctas a las 80 preguntas del estricto examen. Pero comenzaron a ser sorprendidos tan solo quince minutos después de comenzada la prueba.

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La Universidad, entonces, aseguró que tomaría medidas. De hecho, este martes anunció que tomará las siguientes decisiones:

1. Bloqueo de la señal de transmisión de datos desde el campus universitario y sus alrededores en los próximos procesos de admisión.

2. Investigaciones técnicas y operativas para determinar el origen exacto y la ruta por donde se produjo la filtración.

3. Refuerzo de las indicaciones de custodia y control a coordinadores y profesores de aula.