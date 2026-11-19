Un grupo de encapuchados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se enfrentan frente a la Universidad de Antioquia, a la altura de la calle 67, en el norte de Medellín.

En medio de los choques, en el marco de las movilizaciones de este 19 de noviembre, por poco se da una tragedia.

Encapuchados lanzaron una bomba incendiaria que estuvo a punto de caer sobre un artista que realizaba un performance en medio de los enfrentamientos.

Esta persona fue auxiliada por el Esmad.

Hacia las 3:00 p. m., el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló en su red de X: “Alrededor de 1.500 personas han salido a las calles y las marchas han transcurrido con total normalidad, sin hechos de violencia y con todas las garantías. Y así debe ser. Quien quiera salir a marchar, expresar sus ideas y manifestarse, puede hacerlo. Para eso están todas las garantías. Pero también tenemos que ser claros: respetar el derecho a la protesta no significa permitir que se afecte o se dañe lo que es de todos. No faltan algunas personas que creen que protestar es sinónimo de dañar los bienes públicos y privados, pintar las paredes o quemar pancartas”.

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Además, expresó que, en caso de un atisbo de violencia, la Fuerza Pública reaccionaría de inmediato. “Frente a eso actuamos de inmediato, recuperamos los espacios y ponemos nuevamente la ciudad en orden. Vamos a seguir acompañando y garantizando las movilizaciones, pero también haciendo cumplir la ley. Si alguien afecta nuestra ciudad, actuamos de inmediato. No toleramos hechos de violencia”, dijo.

Encapuchado enfrenta a la Policía en las afueras de la Universidad del Cauca. Foto: Redes sociales

Pues bien, al percibir algunos hechos cuestionados por el mandatario, desde el PMU que monitorea este tipo de manifestaciones, fue enviado el Esmad para contener a los violentos. Fue allí donde sucedió el ataque con la bomba incendiaria.

“Unos muy pocos no pueden afectar a una inmensa mayoría. Dimos todas las garantías para que se ejerciera el derecho a la protesta para quienes lo hicieran de manera pacífica. La manifestación ya se acabó. Quedó un pequeño grupo que bloquea la avenida Barranquilla al frente de la UdeA. Están lanzando papas bomba a la Fuerza Pública”, denunció Federico Gutiérrez.

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“He dado instrucciones precisas al PMU para que se despeje la vía y se garantice el derecho a la libre movilidad de parte de los ciudadanos”, añadió.

Hasta el momento no se conoce un balance sobre estos hechos, similares a los ocurridos en Bogotá, Popayán, Cali y Bucaramanga al término de las movilizaciones de este 19 de noviembre.