La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) confirmó el inicio de la primera fase del plan para controlar la población de hipopótamos que habita en el Magdalena Medio antioqueño. La estrategia contempla la eutanasia de diez ejemplares que fueron identificados como prioritarios por su cercanía a sectores habitados y los riesgos que representan para la población.

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El anuncio se conoció este miércoles 18 de noviembre y marca el comienzo de una nueva etapa en las acciones institucionales para enfrentar la expansión de estos animales, cuya presencia en Colombia se remonta a la década de 1980, cuando fueron introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia.

De acuerdo con Cornare, los procedimientos se realizarán durante los próximos cuatro meses y estarán acompañados por otras medidas contempladas en el plan nacional de manejo de esta especie, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, corporaciones ambientales e instituciones científicas.

Javier Valencia, director de Cornare, explicó que ya se encuentran identificados los primeros animales que serán intervenidos. Entre ellos hay ejemplares ubicados en jurisdicción de Puerto Nare y Doradal, zonas donde las autoridades han advertido sobre las dificultades de convivencia entre estos mamíferos y las comunidades.

El Gobierno dijo que sería una la translocación parcial y de resto tendrán la eutanasia. Foto: Getty Images

El funcionario señaló que la decisión responde a la necesidad de atender los riesgos asociados a la presencia de determinados individuos en lugares próximos a viviendas y espacios frecuentados por habitantes de la región.

¿Cuánto cuesta el procedimiento?

La implementación de esta medida implica una operación especializada que requiere medicamentos, personal capacitado y condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los animales durante el procedimiento.

Según las estimaciones entregadas por el director de Cornare, cada intervención podría representar una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos. Uno de los medicamentos contemplados es la etorfina, que debe ser importada para desarrollar los procedimientos bajo los protocolos establecidos.

Valencia también explicó que las autoridades deben resolver aspectos relacionados con el manejo y la disposición final de los cuerpos de los animales, debido a sus dimensiones y a las condiciones sanitarias que exige este tipo de intervención.

La presencia de hipopótamos en Colombia se convirtió en un problema ambiental debido a su reproducción en libertad y a la ausencia de depredadores naturales que regulen su crecimiento poblacional.

Los primeros ejemplares llegaron al país por iniciativa de Pablo Escobar para su colección privada en la Hacienda Nápoles. Con el paso de los años, varios animales escaparon o fueron liberados y comenzaron a reproducirse en diferentes cuerpos de agua del Magdalena Medio.

El 25 de marzo de 2022, Colombia declaró oficialmente al hipopótamo como especie exótica invasora, una clasificación que permitió avanzar en la implementación de medidas para controlar su expansión.

Entre las alternativas contempladas por las autoridades se encuentran la esterilización quirúrgica, el traslado de ejemplares a otros países y la eutanasia, esta última como una de las medidas previstas dentro de la estrategia de manejo.

Cornare también ha adelantado procedimientos de esterilización. Según la información entregada por la corporación, hasta ahora se han realizado 35 intervenciones de este tipo, con un costo aproximado de 25 millones de pesos por animal.

La preocupación de las autoridades ambientales está relacionada con los efectos que puede generar esta especie sobre los ecosistemas acuáticos, la fauna nativa y la seguridad de las comunidades que comparten territorio con estos animales.

Con la selección de los primeros diez ejemplares, Cornare pone en marcha una de las acciones más controvertidas del plan nacional de manejo de hipopótamos, mientras continúan las demás estrategias dirigidas a contener el crecimiento de esta población en el Magdalena Medio.