Estudiantes y egresados de la Universidad del Magdalena cuestionaron este martes, 17 de noviembre, fuertemente al rector de ese centro de estudios Pablo Vera por el título de especialista de alta gerencia de Jaime Vives entregado al descabezado director de Coljuegos del gobierno de Abelardo De La Espriella.

En la sede administrativa, en el sector de San Pedro Alejandrino, se reunieron precisamente cuando una comisión del Ministerio de Educación iba a visitar el centro de estudios para evaluar lo sucedido con Vives.

Algunos desconocidos pusieron carteles pequeños en la camioneta del rector en los que decía “Aquí dentro huele a rata” o “Vera, ya tenemos el contrato, para cuándo el Posgrado?”.

Protestas en Universidad del Magdalena por escándalo de título exprés de Jaime Vives, exdirector de Coljuegos. Foto: @idinaelferca19 en X

Además, pintaron el piso y pusieron otros mensajes contra el cuestionado rector.

“La pintura se limpia, el buen nombre de la U se quedó manchado, Pablo corrupto. Bienvenidos a la UnimagMilagro, título exprés solo en 11 días”, escribieron con aerosol.

El escándalo se conoció luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara la presunta irregularidad y, producto de esto, el presidente De La Espriella pidiera la salida del cargo de Jaime Vives.

El Presidente reaccionó ante el escándalo, y escribió en X: “Se nota que el doctor Vives no me conoce. Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido”, dijo.

“¡EN MI GOBIERNO NADIE TIENE CORONA! En la Patria Milagro no hay lugar para este tipo de actuaciones. ¡Aquí la extrema coherencia se respeta y se cumple! En la era del Tigre, todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Nadie tiene el cargo asegurado. Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos. No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!“, añadió De La Espriella.

El presidente De la Espriella determinó que el director de Coljuegos no seguirá en su gobierno por infringir sus normas. Foto: Presidencia / Coljuegos

Ahora, ¿qué dice la Universidad del Magdalena?

Esa Alma Máter aseguró que “ha atendido los requerimientos de información relacionados con este caso y ha facilitado explicaciones de las autoridades académicas responsables, respetando las disposiciones aplicables sobre acceso a información pública y protección de datos personales”.

Además, aseguró que “no creó este mecanismo para una persona en particular” y que desde 2018 cuenta con un programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes, actualizado en 2025, que permite valorar los aprendizajes adquiridos por los graduandos.

“No tiene sentido; ahora resulta que un juez sale indignado porque trataron mal a Primo Gay”: Fico Gutiérrez

La Universidad también dijo que el consejo de facultad aprobó el 19 de agosto el reconocimiento de 23 de los 26 créditos académicos correspondientes a ocho asignaturas, los tres créditos restantes no fueron reconocidos y solamente pudieron aprobarse con la asignatura finanzas sostenibles y fintech, desarrollada mediante un curso dirigido con actividades académicas presenciales de agosto y dos productos evaluados para el caso, un ensayo y un estudio".