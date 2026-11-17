Seis viviendas terminaron convertidas en escombros en Yarumal, Antioquia.

Detrás de estas fachadas se escondían actividades que tenían en alerta a los vecinos.

Las autoridades identificaron que los inmuebles eran utilizados para fines ilegales y que algunos servían de refugio para personas involucradas en hurtos en el municipio.

La intervención busca recuperar espacios que se habían convertido en puntos críticos para la seguridad y la convivencia de los habitantes.

Varias de las edificaciones estaban ubicadas en un mismo sector y generaban preocupación entre los residentes.

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Así utilizaban las viviendas en Yarumal

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los inmuebles tenían diferentes usos relacionados con actividades delictivas.

En algunos se comercializaban y consumían sustancias psicoactivas, mientras que otros servían para guardar elementos robados.

Uno de los casos que llamó la atención correspondió a una vivienda que llevaba varios meses desocupada.

El lugar habría sido aprovechado para el consumo y tráfico de drogas, además de funcionar como depósito de objetos hurtados a los habitantes del sector.

El director operativo de Seguridad de Antioquia, José Edilberto Lesmes Beltrán, explicó que el inmueble también era utilizado por personas que buscaban refugio después de cometer hurtos contra transeúntes.

La demolición de estas estructuras hace parte de las acciones para evitar que edificaciones abandonadas continúen siendo aprovechadas para actividades ilegales.

Las seis intervenciones en Yarumal hacen parte de una estrategia departamental que llegó a 86 inmuebles demolidos entre 2025 y 2026. La meta de la Gobernación de Antioquia es alcanzar las 100 estructuras intervenidas.

Las acciones también se han desarrollado en municipios como Bello, Rionegro, Guarne, Copacabana, Turbo, Sonsón, Amagá, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, Cocorná, La Unión, San Luis, El Peñol, La Ceja del Tambo, La Estrella y Caldas.

Desde la Administración Departamental hicieron un llamado a los alcaldes para identificar edificaciones abandonadas que estén siendo utilizadas para actividades delictivas y avanzar en nuevas intervenciones.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se había referido a la importancia de este tipo de intervenciones durante anteriores demoliciones en Yarumal.

El mandatario destacó que derribar inmuebles convertidos en focos de inseguridad puede contribuir a recuperar la tranquilidad de las comunidades.

Imagen de la demolición de casas aban donadas en el municipio de Yarumal, Antioquia. Foto: Imagen: X @NoticiasRCN

“Este tipo de medidas, como derribar los focos de inseguridad, son las que, desde la civilidad, desde un administrador público local o regional, redundan mucho en garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. A veces son tan o más disuasivas que la operatividad misma de la Fuerza Pública y que el accionar de la justicia”, afirmó.

Con estas seis demoliciones realizadas en los últimos días, las autoridades buscan impedir que las estructuras abandonadas sigan siendo utilizadas para actividades ilegales y recuperar espacios para los habitantes de Yarumal.

La Gobernación de Antioquia, por su parte, espera llegar a los 100 inmuebles derribados en el departamento como parte de esta estrategia de seguridad.