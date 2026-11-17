El Ideam pronosticó una jornada de abundante nubosidad y lluvias en varias regiones de Colombia para este martes 17 de noviembre.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores de la región andina figuran entre las zonas con mayores probabilidades de precipitaciones.

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Estas son las regiones donde se esperan lluvias

El comportamiento del clima tendrá variaciones durante el día, con precipitaciones que podrían aumentar en horas de la tarde, la noche y la madrugada, dependiendo de la región.

En el Caribe, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante la mañana y la tarde.

Sin embargo, hacia la noche y la madrugada aumentaría la probabilidad de lluvias, entre ligeras y moderadas, en Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica nubosidad variable y lluvias durante la jornada.

Por su parte, la región Pacífica tendrá condiciones de cielo parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esta será una de las zonas con mayores acumulados de lluvia previstos.

En la región andina, el panorama estará marcado por un incremento de la nubosidad durante la tarde. Se estiman lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Huila y Boyacá.

Durante la noche, las precipitaciones podrían continuar, aunque con intensidad ligera, en el sur de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Santander y Tolima.

En la Orinoquía, se esperan cielos entre ligera y parcialmente cubiertos, con predominio de tiempo seco durante la jornada.

Mientras tanto, en la Amazonía habrá nubosidad entre parcial y mayormente cubierta. El pronóstico contempla lluvias ocasionales en el piedemonte amazónico y el departamento del Amazonas.

Imágenes de lluvias en varias localidades de Bogotá. Foto: Composición Semana / Getty Images/X @IDIGER

Bogotá: estas son las localidades con lluvias

El convenio IDEAM-IDIGER también entregó el pronóstico específico para Bogotá, durante la mañana, tarde y noche de este martes 17 de noviembre.

Durante las primeras horas del día se esperan condiciones de nubosidad variable y tiempo seco en diferentes sectores de la capital.

Sin embargo, hacia el mediodía aumentaría la nubosidad, con posibilidad de lloviznas esporádicas en el sur, occidente y norte de la ciudad.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones en ese momento serán Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.

Para la tarde se pronostica cielo mayormente nublado y lluvias ligeras en amplios sectores de Bogotá.

Las precipitaciones tendrían mayor presencia en Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. En el resto de la ciudad podrían presentarse lluvias de menor intensidad.

La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C.

Durante las primeras horas de la noche continuaría el cielo nublado, con posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

Posteriormente, se espera una disminución de la nubosidad y el predominio de condiciones de tiempo seco en la capital.