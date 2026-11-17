Para este martes 17 de noviembre, el exgerente de RTVC, Hollman Felipe Morris Rincón, está citado para escuchar la imputación de cargos que le realizará la Fiscalía General por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

Bogotá. Enero 19 de 2024. Mujeres se manifiestan frente a las instalaciones de RTVC por las denuncias que se han conocido sobre el subgerente de la entidad, Hollman Morris, en apoyo a las personas que las realizaron y para exigir su renuncia. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Lina Gasca

En la audiencia, a la que el otrora exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Bogotá deberá presentarse con su respectivo abogado, se pondrá de presente los hechos que se presentaron en 2011, en la ciudad de Madrid, España.

En esa oportunidad, Morris habría agredido sexualmente a la docente y periodista María Antonia García de la Torre.

Otra derrota judicial para Hollman Morris: jueza ratifica la preclusión del proceso a la periodista que lo denunció por acoso sexual

“Esta ha sido una lucha personal desde 2011 y una lucha legal desde 2019. Agradezco profundamente a todas las personas que me han acompañado y que me han brindado su apoyo durante estos años”, señaló la docente en un comunicado publicado en su cuenta de X el pasado 26 de octubre después de conocer la decisión de la Fiscalía.

“Este proceso sienta ya un precedente legal a favor de las mujeres víctimas de violencias sexuales en Colombia, y un fallo condenatorio contribuirá a fortalecer el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual”, señaló De La Torre.

Por esto, en el proceso penal, mediante su apoderada, se solicitará que se le reconozca como víctima.

Hasta el momento, no se ha conocido ningún pronunciamiento de Hollman Morris frente a la citación de imputación de cargos.

Quienes sí han aparecido han sido varios exfuncionarios del gobierno Petro quienes, por todos los medios, quieren restarle credibilidad a la denunciante y a los hechos materia de investigación.

Casi llorando, la joven que señaló a Hollman Morris por acoso sexual denunció persecución y sobornos: “No se lo deseo a nadie”

En contra de Hollman Morris existen varias denuncias por acoso laboral y acoso sexual.

Entre ellas, Lina Cantillo, quien hizo parte del grupo de trabajo de Morris cuando fue concejal de Bogotá.

En una reunión, a la vista de todo el equipo de asesores, el entonces cabildante le hizo un comentario con clara connotación sexual y acosadora.

Investigación contra Hollman Morris por apoyar la campaña a la presidencia de Iván Cepeda. ¿Participó en política?

La joven lo denunció y recibió una contradenuncia por los delitos de injuria y calumnia, situación que se convirtió en un proceso penal contra Cantillo.

El caso se extendió durante años. Hace poco una juez avaló la petición de la Fiscalía General de cerrar el caso.

“He tenido que vivir con amenazas y persecuciones, tal y como se conoció y se volvió a hablar de ello, que para mí realmente no solamente es revictimizante, sino también me afecta nuevamente que he tenido que pasar por todo esto y aún así estar acá y estar como si nada, sin un esquema de protección, sin un trabajo público y un nombramiento”, señaló la joven en una audiencia.