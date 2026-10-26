Fiscalía imputará un delito sexual contra Hollman Morris, exdirector de RTVC

Hollman Morris, exdirector del Sistema de Medios Públicos RTVC durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, ahora tendrá que enfrentar un nuevo proceso por delitos sexuales. La Fiscalía lo citó a imputación de cargos por el delito de acto sexual violento en circunstancias de agravación punitiva.

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La Fiscalía recibió una denuncia por hechos ocurridos en 2011, cuando Hollman Morris se encontraba fuera del país. Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios recaudados hasta el momento indicarían una posible responsabilidad, por lo que solicitó la imputación de cargos.

“La Fiscalía acaba de radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación contra el señor Hollman Felipe Morris Rincón por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva”, señaló la entidad.

Los elementos materiales probatorios y las evidencias recopiladas por la Fiscalía serán presentados ante un juez de control de garantías para sustentar la solicitud de imputación de cargos contra Hollman Morris, considerado la mano derecha del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en diciembre de 2011, aparentemente cuando Morris se encontraba en Madrid, España.

La Fiscalía radicó la audiencia de imputación de cargos y la judicatura la fijó para el próximo 17 de noviembre Foto: SEMANA (Juan Carlos Sierra) / Alexandra Ruiz

“Los hechos objeto de investigación ocurrieron en diciembre de 2011, fuera del país. Están relacionados con actos sin consentimiento de la víctima, en un contexto propio de violencia basada en género que habría vulnerado la libertad e integridad sexual”, señaló la Fiscalía al confirmar la imputación de cargos.

La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación y la judicatura fijó la diligencia para el próximo 17 de noviembre. En esa audiencia, el ente acusador presentará las evidencias que considera necesarias para sustentar, en grado de probabilidad, la presunta responsabilidad de Hollman Morris en el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

La Fiscalía imputará cargos al exfuncionarios. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Hasta el momento, se desconoce si durante la audiencia de imputación la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento. Por ahora, el proceso se concentra en el delito que le será imputado al exfuncionario, quien también enfrenta otras investigaciones por presuntos hechos de corrupción durante su administración en RTVC.