“Un golpe contundente”: MinDefensa entrega detalles de la muerte de un cabecilla del ELN

“En Sardinata, Norte de Santander, una operación conjunta de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia neutralizó al principal dinamizador de extorsiones contra los sectores minero, agrícola y comercial. Era requerido por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, y acumulaba más de 20 años de trayectoria criminal”, este fue el mensaje del Ministerio de Defensa sobre la operación militar en la que murió alias Cali, quien sería un peligroso cabecilla del ELN en Norte de Santander.

Dos capturados en durante la operación contra el ELN. Foto: Ejército

Añadió el Ministerio de Defensa que “durante la operación fueron capturados dos integrantes de esta estructura y se incautó abundante material de guerra, entre ellos un fusil AK-47, una escopeta, una pistola y una granada”.

Por su parte, el Ejército indicó que “el cabecilla fue identificado como Luis Eliecer Contreras Buitrago, alias Cali o Pachelero, quien contaba con una trayectoria criminal de más de 20 años en esta estructura terrorista”.

Arma de fuego decomisada en el operativo contra alias Cali. Foto: Ejército.

Agregó el Ejército que “según el perfil criminal, Contreras Buitrago se desempeñaba desde hace cinco años como cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras, quien lideraba una estructura de milicias encargada de dinamizar extorsiones al sector minero, agrícola y comercial en Sardinata, Bucarasica y la “Y” de Astilleros”.

Municiones en poder de alias Cali. Foto: Ejército

Así mismo indicó la autoridad militar que “por alias “Cali”, figuraba una orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. Se logró la captura de otros dos presuntos integrantes de esta estructura y la incautación de abundante material de guerra e intendencia, que incluye un fusil AK-47 calibre 7,62 mm, una escopeta calibre 22, una granada de mano y una pistola de 9 mm, que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes”.