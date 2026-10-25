Ejército impacta finanzas del ELN, tras desmantelamiento de mina ilegal de oro en Chocó

El Ejército nacional propinó un golpe contundente a las finanzas del grupo armado ilegal ELN, en el departamento del Chocó, luego de la intervención de una mina ilegal de oro que producía $1.200 millones mensuales con la extracción ilícita del mineral.

Según voceros del Ejército, la maquinaria que allí estaba, utilizada para la extracción aluvial, estaría avaluada en 470 millones de pesos.

La operación fue adelantada por la Décima Quinta Brigada, a través del Batallón de Ingenieros Militares N° 15 Julio Londoño Londoño. Un grupo liviano de caballería también participó en las acciones que condujeron a contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Mina de oro del ELN fue impactada en Chocó, según el Ejército Foto: Ejército Nacional

Los hechos se produjeron en el sector conocido como Playa de Oro, en el municipio de Tadó, en el departamento del Chocó.

El accionar del Ejército en ese sentido, además de asestar un golpe a las estructuras delincuenciales, también es parte de una tarea de protección al medioambiente, ya que la extracción ilegal ocasiona graves afectaciones a la naturaleza, a través de la contaminación y degradación de fuentes hídricas, manifestaron las autoridades.

En la ofensiva se procedió a la incautación e inutilización de material y maquinaria empleada para esta actividad.

El reporte oficial indica que se intervinieron una máquina excavadora, una máquina clasificadora, 300 galones de ACPM y gran cantidad de metros de manguera, material cuyo valor alcanzaría los 470 millones de pesos.

Así mismo, se estima que estos equipos permitían la producción ilícita de cerca de 3.000 gramos de oro al mes, avaluados en aproximadamente 1.200 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a las rentas criminales derivadas de esta actividad ilegal, afirmaron los uniformados.

Según información obtenida por la inteligencia militar, la operación adelantada afecta al Frente Cacique Calarcá, del Grupo Armado Organizado-ELN, que delinque en este territorio.

Edgar Uriel Cárdenas, comandante Décima Quinta Brigada del Ejército Foto: Ejército Nacional / Cortesía

Impacto a la economía ilícita

Según declaraciones del comandante Edgar Uriel Cárdena, directivo de la Décima Quinta Brigada del Ejército, se trata de una afectación significativa a las economías ilícitas.

En Colombia, de 118.410 hectáreas en las que se adelanta explotación de oro de aluvión en tierra, actividad que además creció en 4,5 % entre 2024 y 2025, el 75 % corresponde a casos no autorizados. Chocó, donde se produjeron los hechos divulgados por el Ejército, es uno de los departamentos más afectados, junto con Antioquia y Bolívar.

“El Ejército seguirá actuando con operaciones militares para contrarrestar la ilegalidad, que, además, afecta los recursos naturales”, afirmó Cárdenas.

La maquinaria amarilla que se incauta en actividades ilícitas de extracción de oro es destruida por las autoridades. Foto: Ejército Nacional / Cortesía