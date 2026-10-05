Nación

El gesto que un departamento necesita en una jornada para sanar: El Gran Abrazo por Cali y el Valle

Cali volverá a reunirse para mirar de frente las huellas de una tragedia que todavía exige memoria, apoyo y solidaridad.

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Redacción Semana
5 de octubre de 2026 a las 11:20 a. m.
El próximo 10 de octubre la iniciativa de El Gran Abrazo por Cali y el Valle se tomará la capital vallecaucana.
El próximo 10 de octubre la iniciativa de El Gran Abrazo por Cali y el Valle se tomará la capital vallecaucana. Foto: Getty Images

El próximo 10 de octubre, Cali será escenario de El Gran Abrazo por Cali y el Valle, una iniciativa que busca convertir la solidaridad en acompañamiento para las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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La jornada reunirá a profesionales de distintas áreas, artistas, figuras públicas, emprendedores y ciudadanos en un encuentro pensado para apoyar la recuperación emocional y material de las comunidades golpeadas por la emergencia. Entre los invitados aparecen Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano y Miguel Aguado, quienes compartirán herramientas para afrontar el duelo colectivo.

La programación también tendrá música y entretenimiento. Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño, La Tunda, Swing Latino, DJ Prilla y el humorista Mono Sánchez hacen parte de los artistas anunciados. El encuentro contará además con la participación de personalidades como Cathy Beckerman, Tatiana Franco, Óscar Córdoba, Carolina Cruz, Valentina Lizcano y El Mindo.

*En desarrollo…