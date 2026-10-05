Muy cerca de Bogotá hay diversidad de destinos que vale la pena conocer. En pocos kilómetros es posible encontrar pueblos de arquitectura tradicional, montañas, cascadas, reservas naturales, termales, embalses y espacios para practicar actividades al aire libre, lo que genera opciones tanto para quienes buscan descanso como para los amantes de la aventura y la naturaleza.

Muy cerca de Bogotá, el rincón de Cundinamarca famoso por sus frutas y paisajes de montaña; perfecto para el ecoturismo

Esta cercanía les permite a los viajeros alejarse del ritmo urbano sin tener que realizar largos desplazamientos y, al mismo tiempo, descubrir la gastronomía, las tradiciones y los atractivos culturales de los municipios de Cundinamarca y de otras zonas cercanas.

Uno de esos lugares de los que no se habla mucho, pero que tiene diversidad de encantos, entre ellos, sus preparaciones gastronómicas es Ubaque, un municipio situado a solo hora y media de Bogotá.

Información de la Gobernación de Cundinamarca indica que allí los viajeros pueden deleitarse con una rico cuchuco de espinazo o la tradicional mazamorra chiquita, sopas que tiene un gran reconocimiento en diferentes lugares del departamento.

Javier La Rotta Foto: Javier La Rotta

Además, allí el piquete de cerdo, no tiene igual y los viajeros pueden probar el pan de sagú, entre otras delicias que se incluyen en los amasijos de la región como el pan de maíz y las almojábanas.

¿Qué se puede hacer en este destino?

Ubaque destaca por su gran belleza natural y su oferta de lugares para hacer actividades al aire libre. Según la mencionada fuente, antes de la llegada de los españoles este territorio fue un importante asentamiento muisca, gobernado por un cacique llamado Ubaque. Ese pasado todavía está presente en algunos de sus principales atractivos, que permiten acercarse a las creencias y tradiciones de esta cultura indígena.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Uno de ellos es su Laguna Sagrada, considerada una de las cinco que los muiscas reconocían como lugares de especial importancia espiritual. Allí se realizaban rituales y ceremonias.

La Alcaldía de Ubaque destaca este espacio como uno de los principales atractivos naturales, turísticos y culturales del municipio, además de ser escenario de numerosas leyendas. La laguna está ubicada a unos cuatro kilómetros del casco urbano y allí los viajeros pueden hacer senderismo ecológico, observar algunas especies y disfrutar de un paisaje que conserva la conexión con el pasado muisca.

La Laguna Sagrada es uno de los principales atractivos de Ubaque, en Cundinamarca. Foto: Alcaldía Municipal de Ubaque/API.

Otro lugar que hace parte de la riqueza histórica de Ubaque es el cerro Bochica, cuyo nombre está relacionado con una de las principales deidades de la cultura muisca. El sitio fue utilizado como espacio de adoración y también tiene un significado especial para los habitantes del municipio, pues, de acuerdo con la tradición oral y escrita, allí habría aparecido en el siglo XV el lienzo de Nuestra Señora de Belén, patrona de Ubaque.

El rincón de Cundinamarca que pocos turistas visitan: tiene una mítica laguna, cuevas y miradores

En el centro del pueblo se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Belén, una construcción que sobresale por sus dimensiones y su llamativa fachada. Sus muros están decorados con diferentes colores y sus dos torres también cuentan con detalles ornamentales.