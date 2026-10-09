El Gran Abrazo por Cali y el Valle se realizará el próximo 10 de octubre en la Arena USC como una jornada de solidaridad y acompañamiento para las personas y familias afectadas por el trágico terremoto del 10 de agosto. El encuentro reunirá a profesionales, artistas, figuras públicas y ciudadanos en torno a la recuperación emocional, la memoria y la solidaridad.

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La programación incluye espacios de escucha y orientación, conferencias de Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano y Miguel Aguado, además de una muestra de emprendimientos de personas damnificadas.

La música y el entretenimiento también serán parte fundamental de esta jornada. Entre los artistas anunciados están Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño, La Tunda, Swing Latino, DJ Prilla y el humorista Mono Sánchez, quienes se sumarán con sus presentaciones a este encuentro de memoria y esperanza. En este escenario participa Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, como aliado solidario.

Su función será canalizar parte de los recursos recaudados hacia el Banco de Alimentos de Cali, además de recibir donaciones económicas y en especie para apoyar a las familias afectadas.

Juan Carlos Buitrago Ortíz, director Ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, habló con SEMANA sobre la participación de la organización en El Gran Abrazo por Cali y el Valle, y el papel que tendrá para convertir la solidaridad de la jornada en ayuda concreta para las familias afectadas.

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Las lluvias frenan el ritmo de las demoliciones en la calle 9 con carrera 44. Las labores de derribo de tres emblemáticos edificios del barrio Los Cámbulos, en el sur de Cali, no han finalizado debido a las constantes precipitaciones. Las estructuras, que correspondían al hotel Metrópolis Plaza, la sede de Cali Express y el edificio D'Corpus, habían quedado en riesgo inminente de colapso tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto. A pesar del despliegue de maquinaria pesada y operarios especializados por parte de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo, las condiciones climáticas de los últimos días se han convertido en el principal obstáculo técnico. El agua no solo dificulta la operación segura de las excavadoras de brazo largo, sino que incrementa la inestabilidad de los escombros y el lodo en la zona de retiro de materiales. Foto: Jorge Orozco / El País

SEMANA: ¿Cuál es el papel específico que tendrá Abaco en El Gran Abrazo por Cali y el Valle, y qué actividades desarrollará durante la jornada?

Juan Carlos Buitrago Ortiz: La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) se vincula a El Gran Abrazo por Cali y el Valle como aliado solidario para transformar la movilización ciudadana en apoyo alimentario a las familias afectadas. El 50 % de los recursos recaudados mediante boletería se destinará al Banco de Alimentos de Cali, que cuenta con la experiencia y la red de organizaciones necesarias para canalizar la ayuda.

La ciudadanía también puede aportar a través de abaco.org.co, donde se ha dispuesto un espacio para la iniciativa con donaciones desde 30.000 pesos colombianos, tanto desde Colombia como desde el exterior.

Las empresas interesadas en donar productos pueden escribir a laurabejarano@abaco.org.co para coordinar el proceso. Durante el evento podrán anunciarse y reconocerse estas contribuciones, pero no habrá recepción física de donaciones en especie en el lugar.

Juan Carlos Buitrago habló con SEMANA sobre el papel de ABACO y contribución para El Gran Abrazo por Cali y el Valle. Foto: ABACO

SEMANA: ¿A cuántas personas o familias esperan beneficiar con la participación de Abaco en esta iniciativa?

J. B.: Aún no hay una meta cerrada de personas o familias beneficiarias, porque el alcance dependerá de la recaudación final y de la capacidad de convertir esos recursos en atención alimentaria.

Una vez concluida la jornada, el Banco de Alimentos de Cali podrá establecer las entregas y reportar los resultados correspondientes. El Banco de Alimentos de Cali ha entregado 6.387.561 raciones de comida y 4.857.409 kg de productos, reflejo de su capacidad de respuesta y de su trabajo permanente en el territorio.

SEMANA: ¿Qué problemáticas sociales y habitacionales de Cali y el Valle del Cauca busca visibilizar Abaco mediante esta jornada?

J. B.: La jornada busca visibilizar la inseguridad alimentaria que afecta a familias de Cali y el Valle del Cauca, así como la necesidad de sostener el abastecimiento de las organizaciones que acompañan a comunidades vulnerables, en un contexto agravado para muchas familias por la emergencia. Según la medición FIES del Dane, en 2025, el 15,0 % de los hogares del Valle del Cauca experimentaba inseguridad alimentaria moderada o grave.

También queremos reconocer el trabajo del Banco de Alimentos de Cali, que recibe, recupera, almacena y distribuye productos a través de organizaciones beneficiarias, y ha movilizado ayuda hacia territorios afectados dentro y fuera del departamento, incluido Chocó. Nuestro compromiso en esta jornada es contribuir a la atención alimentaria y visibilizar las necesidades de las comunidades afectadas.

El equipo de ABACO. Foto: ABACO

SEMANA: ¿Cómo se articulará Abaco con las demás organizaciones, entidades públicas y empresas que participan en El Gran Abrazo?

J. B.: La articulación consiste en sumar las capacidades de cada actor en torno a una causa común. Abaco facilita los canales de aporte y el vínculo con el Banco de Alimentos de Cali; las empresas pueden contribuir económicamente o en especie, y las organizaciones participantes ayudan a ampliar la convocatoria y a movilizar solidaridad.

El Banco de Alimentos de Cali aporta su conocimiento del territorio, infraestructura logística y relación con las organizaciones sociales para que los aportes se conviertan en ayuda alimentaria para las comunidades. Así, cada aliado contribuye desde su experiencia y capacidad.

SEMANA: ¿Qué tipo de donaciones o ayudas son prioritarias para las comunidades que acompaña actualmente la Asociación en la región?

J. B.: Son fundamentales los recursos económicos para sostener la operación alimentaria y la adquisición, recuperación, clasificación, transporte y distribución de productos. También son valiosos los aportes en especie de alimentos, siempre que estén coordinados previamente con el Banco de Alimentos y cumplan sus criterios de recepción.

Para la jornada, las donaciones monetarias se canalizan por la plataforma anunciada; los ofrecimientos empresariales de productos se coordinan previamente a través de laurabejarano@abaco.org.co. No se recibirán productos físicamente durante el evento.

SEMANA: ¿Qué resultados concretos esperan obtener una vez finalice la jornada y cómo se medirá su impacto?

J. B.: Esperamos que la movilización se traduzca en recursos efectivamente transferidos y ayudas alimentarias entregadas. Para evaluar el resultado se documentarán el dinero recaudado por boletería y por donación digital; los aportes en especie formalizados y efectivamente recibidos; el monto transferido al Banco de Alimentos de Cali, y la cantidad de alimentos, organizaciones y hogares o personas alcanzadas con la atención.

De esta manera, podremos mostrar con transparencia cómo la solidaridad se convierte en alimentos y atención para las comunidades.

SEMANA: ¿Qué comunidades de Cali y el Valle del Cauca serán las principales beneficiarias de las acciones impulsadas por el Banco de Alimentos de Cali?

J. B.: La priorización específica de la ayuda asociada a El Gran Abrazo se establecerá de acuerdo con las necesidades identificadas por el Banco de Alimentos de Cali y las organizaciones sociales que realizan la atención. La atención se enfocará en las comunidades que requieran mayor apoyo, conforme a la evaluación territorial.

Su trabajo habitual muestra una cobertura especialmente importante en el oriente de Cali, que concentra el 46 % de la atención reportada; también hay presencia en el sur, centro, norte y ladera de la ciudad, así como en zona rural y municipios cercanos. La red reporta 572 organizaciones beneficiadas, entre fijas, eventuales y ocasionales.

Esta trayectoria territorial permite llegar a comunidades con necesidades alimentarias diversas.

Juan Carlos Buitrago Ortiz, Director Ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, habló con SEMANA Foto: José Luis Guzmán / El País

SEMANA: ¿Qué experiencias previas de Abaco demuestran que la solidaridad ciudadana puede convertirse en soluciones concretas para las comunidades?

J. B. : La red de Abaco ha demostrado que la colaboración entre ciudadanía, empresas y organizaciones permite llevar alimentos a gran escala. Durante 2025, la red gestionó más de 55.000 toneladas de productos y acompañó a más de 1,6 millones de personas en condición de vulnerabilidad.

En la respuesta nacional a la emergencia de 2026, hemos reportado más de 35.000 familias atendidas y más de 5.700 toneladas de ayuda gestionadas. El Banco de Alimentos de Cali ha recibido 4.989.468 kg de productos, entregado 4.857.409 kg y consolidado una red de 1.452 donantes activos y 572 organizaciones beneficiadas.

Además, en sus misiones humanitarias ha gestionado 961.903 kg de ayuda, con presencia en 12 departamentos y 33 municipios.

SEMANA: ¿Cómo pueden los ciudadanos sumarse a las acciones de ABACO más allá de esta jornada?

J. B.: Los ciudadanos pueden seguir sumándose a los diferentes proyectos e iniciativas del Banco de Alimentos de Cali y de Abaco, a través de donaciones y otras formas de apoyo que contribuyan a llevar alimento a quienes más lo necesitan.

Para conocer más y vincularse a estas iniciativas, pueden visitar las páginas web www.bancodealimentoscali.org y www.abaco.org.co. Así, la solidaridad de esta jornada puede mantenerse en el tiempo y seguir transformándose en alimento para las familias que más lo necesitan.

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SEMANA: ¿Cuál es el mensaje que Abaco quiere transmitir a los caleños y vallecaucanos a través de su participación en El Gran Abrazo?

J. B.: Nuestro mensaje es de gratitud y de esperanza. Cali y el Valle del Cauca han demostrado, una vez más, que son una región solidaria, capaz de unirse en los momentos más difíciles. Desde Abaco y el Banco de Alimentos de Cali queremos decirles que cada aporte, grande o pequeño, se convierte en alimento y en alivio para las familias que más lo necesitan.

Los invitamos a seguir caminando juntos. Nadie puede solo con el hambre, pero todos Juntos sí podemos. El Gran Abrazo es la prueba de que la solidaridad de una región entera puede transformarse en ayuda real.