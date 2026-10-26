Día de la Mujer Policía: la Policía Nacional rinde homenaje a sus más de 44.000 oficiales

La Policía Nacional de Colombia conmemora este 26 de octubre el Día de la Mujer Policía y los 73 años de la incorporación de las mujeres a la institución. Actualmente, 44.237 uniformadas integran sus filas y representan más del 33 % de la fuerza policial, según las cifras divulgadas por la institución.

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El Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña destacó el papel que cumplen en diferentes regiones del país, especialmente en territorios donde la relación entre la ciudadanía y la Policía enfrenta dificultades.

“En aquellos lugares donde desafortunadamente no hay confianza a la Policía, es una mujer policía la que llega allí a romper ese hielo”, afirmó el oficial al referirse a la labor de las uniformadas en las comunidades.

La cifra actual contrasta con el primer contingente de mujeres que ingresó a la institución en 1953, conformado por 46 integrantes. Desde entonces, su participación se ha extendido a diferentes responsabilidades, desde labores de patrullaje y atención ciudadana hasta cargos de comando y funciones administrativas.

Barrera Peña señaló que actualmente hay mujeres al frente de departamentos y regiones policiales, además de patrulleras, profesionales y uniformadas que integran el mando ejecutivo y distintas oficinas de la institución.

El oficial también se refirió a las responsabilidades personales que muchas de ellas asumen antes de comenzar sus jornadas. Según expresó, varias son madres y deben atender a sus familias antes de salir a cumplir sus funciones.

“Muchas de ellas salen a su servicio primero despachando a sus esposos, a sus hijos”, manifestó.

Homenaje a las oficiales de Policía en el Día de la Mujer Policía en Colombia Foto: Policía Nacional de Colombia / API / Montaje SEMANA

La institución resaltó, además, su participación en tareas de protección, atención a la ciudadanía y transformación institucional. En el marco de la conmemoración, reconoció su compromiso con la defensa de los derechos, la legalidad y el fortalecimiento de la confianza de los colombianos.

Un reconocimiento a quienes perdieron la vida

Durante la jornada, la Policía también rindió homenaje a las mujeres que murieron mientras servían al país. En su mensaje institucional, destacó a las uniformadas que hicieron del servicio su forma de vida y que trabajaron con profesionalismo, valentía y compromiso.

“Honramos a las que ofrendaron su vida por Colombia”, expresó Barrera Peña.

El reconocimiento se desarrolla en una fecha que recuerda la incorporación de las mujeres a la institución y su participación en distintas misiones a lo largo del territorio nacional.

La Policía agradeció a sus 44.237 integrantes por su servicio y destacó su vocación, liderazgo, integridad y cercanía con las comunidades. Para la institución, su presencia constituye un componente importante de la labor policial y del acercamiento con ciudadanos en diferentes regiones del país.