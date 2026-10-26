Deicy Jiménez será llamada como testigo ante la Fiscalía en medio de la investigación por los “sexocontratos”

Las revelaciones hechas por SEMANA sobre el intercambio de favores sexuales por contratos durante el gobierno de Gustavo Petro generaron la apertura de investigaciones penales y disciplinarias contra funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y varias entidades.

Deicy Jiménez podría ser llamada como testigo ante la Fiscalía en medio de la investigación por los “sexocontratos” revelados por SEMANA. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GE9oy6cv8Q — Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026

Frente a este tema, el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero, aseveró que ya existe “noticia criminal” por estos hechos revelados por Deicy Jiménez, líder de la comunidad LGBTI y quien aseguró que Gustavo Petro, siendo senador y presidente, la contactó en varias oportunidades.

“Seguramente será llamada (…) cuando los fiscales que tienen el caso lo consideren oportuno; será llamada tal y como testigo. Porque ocurre, por ejemplo, con otras personas que hacen manifestaciones públicas, donde ellas incluso están de alguna forma autoincriminándose”, explicó el vicefiscal general.

Procuraduría abrió indagación por revelaciones de Deicy Jiménez que salpicaron a congresistas y funcionarios del gobierno Petro

“En ese caso, nosotros no podemos llamarlas a declaraciones o entrevistas juradas, sino que tenemos que hacer llamadas, si lo tienen a bien, porque tienen derecho a guardar silencio, a un interrogatorio indiciado con abogado, que es una cosa distinta a la declaración”, añadió durante un foro en la Cumbre Internacional de Justicia.

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