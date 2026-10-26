“¿Por qué no lo ha sancionado?”: le preguntan al procurador general por investigación al exministro Armando Benedetti

En un enfático discurso, el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, advirtió sobre los constantes ataques que recibieron los funcionarios y trabajadores de la Rama Judicial durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).
“¿Por qué no lo ha sancionado?”: Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, le preguntó al procurador general por los avances de la investigación contra el exministro Armando Benedetti. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/Y1L0XaJ9Nr— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
En medio de la Cumbre Internacional de Justicia, Herrera Mercado reconoció la labor de los jueces y magistrados ante los constantes ataques, señalamientos y perfilamientos hechos por el entonces jefe de Estado y varios de sus más cercanos colaboradores.
En este punto, le preguntó directamente al procurador general, Gregorio Eljach, por la falta de avances en las investigaciones disciplinarias.
Principalmente, por el caso del exministro del Interior, Armando Benedetti, quien enfrenta una investigación por haber emitido declaraciones públicas y en sus redes sociales en contra de la entonces magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.
“Hoy, 26 de octubre, me pregunto, y le pregunto al señor procurador general, por qué casi después de doce meses de que un ministro tildara a una magistrada de criminal y de delincuente, la Procuraduría todavía no lo ha sancionado. ¿Cuál es la razón para esa inexplicable omisión?“, cuestionó Herrera Mercado.
“Se instauró una perversa narrativa”: el director de la Corporación Excelencia en la Justicia señaló los ataques del gobierno de Gustavo Petro contra jueces y magistrados. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/GmJIKEEgb3— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
Herrera Mercado no dudó en calificar dichos señalamientos como un “acto misógino y peyorativo” que debe ser investigado y sancionado por los organismos encargados.
Como se recordará, el entonces jefe de la cartera política emitió varios cuestionamientos contra la magistrada Lombana en varias entrevistas a medios de comunicación y en sus redes sociales.
Benedetti no dudó en llamarla “loca” y “criminal”, situación que generó llamados al respeto desde varios sectores.
Igualmente, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia hizo un llamado a seguir defendiendo la independencia de la Rama Judicial y a respetar a todos sus jueces y magistrados.