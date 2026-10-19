Dura respuesta de Armando Benedetti al presidente Abelardo De La Espriella por llamarlo “criminal”: “Si me quiere oír, hablo”

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un fuerte mensaje por medio de su cuenta personal de X, en contra de uno de los alfiles del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Se trata del exministro del Interior Armando Benedetti, a quien el mandatario colombiano calificó como un “criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”.

“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro!“, publicó. ¡Firme por la Patria!”, reiteró el jefe de Estado en sus redes sociales.

Abelardo De La Espriella se despachó contra Armando Benedetti: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”

Por esa razón, el exministro del gobierno de Gustavo Petro, respondió por la misma vía. Armando Benedetti cuestionó al mandatario por el lenguaje usa en su escrito.

“Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia ningún ciudadano. El presidente de todos los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos”, dijo Benedetti.

Agregó: Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre".

El exjefe de la cartera política dijo que el presidente Abelardo De La Espriella no puede señalarlo de esa manera y que lo ahce responsable de lo que pueda pasar.

“Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia. Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo”.

El escrito del presidente se dio por un video donde está Benedetti y Angie Rodríguez entregando detalles del encuentro con exjefes paramilitares, como Salvatore Mancuso.

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