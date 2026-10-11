Eva Ferrer habla de la relación entre Verónica Alcocer y Armando Benedetti: “No quería saber nada”

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación en el gobierno de Gustavo Petro y exasesora de Verónica Alcocer, rompió el silencio en una explosiva entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, y reveló cómo era la relación entre la ex primera dama y el exministro Armando Benedetti.

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Ferrer señaló a Alcocer como la presunta cabeza de una presunta banda dedicada a la corrupción, además de que estaría involucrada en una red de tráfico de armas y drogas que habría transportado a Venezuela, en aviones oficiales, y que trajo de vuelta millonarias sumas de dinero.

En medio de la entrevista, la exconsejera presidencial también detalló la hostilidad que rodeaba al exministro Armando Benedetti y al congresista Agmeth Escaf, ambos salpicados por señalamientos de presunta injerencia política en entidades públicas.

De acuerdo con el relato de Ferrer, la tensión dentro del círculo presidencial alcanzó niveles de tensión. La exconsejera manifestó que existió un fuerte altercado entre Manuel Grau y Benedetti, quienes casi llegan a las manos delante del entonces presidente Gustavo Petro.

“Casi llegan a las manos delante de Gustavo Petro y ahí estaban peleándose por los negocios. No sé qué negocios eran”, señaló Ferrer al responder la pregunta de Vicky Dávila sobre el papel que desempeñó Armando Benedetti en las revelaciones, teniendo en cuenta que fue embajador en Venezuela.

“Verónica, en el momento en que entramos al Gobierno, no quería saber nada de Armando, odiaba a Armando Benedetti”, sentenció Ferrer, al explicar que una de las razones de esta posición tenía que ver con el congresista Agmeth.

“De hecho, creo que cae fuera del Gobierno por Verónica. Termina de embajador”, afirmó Eva Ferrer, al referirse a Benedetti. Además, reiteró que quien lo vetó, desde el día uno en que se llega al Gobierno, fue Verónica.

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“Eso es seguro. Sé que hay un momento en que a mí Agmeth Escaf me dice que es culpa de Benedetti que tenga tan mala prensa su exmujer y tan mala prensa él. Como que le echa la culpa de todo. Su exmujer, como trabajadora, para mí es mala”, indicó Ferrer en la entrevista.

Según Ferrer, hacía referencia a Nany Pardo (María Antonia Pardo). “Entonces, Agmeth empieza a echar mucha mierda, diciendo que el otro (Benedetti) es un conspirador, que dice mentiras de ellos, que sacó a Nany de campaña, y seguramente lo hizo porque ella trabaja mal”, concluyó.

Vea la entrevista completa que realizó Vicky Dávila a Eva Ferrer en SEMANA: