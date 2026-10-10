Abelardo De La Espriella reacciona por denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: habrá investigación en la FAC y hace un llamado a la Fiscalía, a la Corte y a EE. UU.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se pronunció tras la explosiva entrevista de Eva Ferrer con Vicky Dávila, en SEMANA, donde aseguró que la ex primera dama Verónica Alcocer sería la cabeza de una presunta banda dedicada a la corrupción.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

De acuerdo con el testimonio de Ferrer, el círculo cercano de Alcocer estaría involucrado en una red de tráfico de armas y drogas que habría transportado a Venezuela, en aviones oficiales, y que trajo de vuelta millonarias sumas de dinero para financiar campañas.

En medio de la entrevista con SEMANA, Ferrer aseguró que Manel Grau le contó que Alcocer trajo a Colombia 2,5 millones de dólares tras un viaje a Venezuela en enero de 2023.

Según la exconsejera en el gobierno de Gustavo Petro, Grau también le dijo que parte de esa suma se destinaría a pagar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.

Portada 2307 Foto: semana

La exasesora afirmó que Grau le habló de droga en esos viajes y mencionó fotografías de Alcocer con maletas grises en vuelos a Venezuela, que presuntamente estarían llenas de estupefacientes.

“Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo.

De acuerdo con Eva Ferrer, la ex primera dama Verónica Alcocer sería la jefe de una banda presuntamente criminal, que integraría su círculo cercano.

Dineros en campaña, tráfico de armas, drogas y las movidas del círculo cercano a Verónica Alcocer: las 10 frases más escandalosas en la entrevista de Eva Ferrer en SEMANA

Frente a estas revelaciones, el mandatario colombiano aseguró que pidió al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por SEMANA. El jefe de Estado aseguró que “se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”.

De La Espriella aseguró que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, sentenció el presidente de la República.

El jefe de Estado, finalmente, le solicitó a los organismos de control y a la justicia de Estados Unidos hacer un seguimiento de cerca a la información entregada por Eva Ferrer en entrevista con SEMANA:

“Como presidente de la República, solicito también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar”