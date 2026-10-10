Dineros en campaña, tráfico de armas, drogas y las movidas del círculo cercano a Verónica Alcocer: las 10 frases más escandalosas en la entrevista de Eva Ferrer en SEMANA

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, rompió el silencio en una explosiva entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, donde aseguró que la ex primera dama Verónica Alcocer es la cabeza de una presunta banda dedicada a la corrupción.

De acuerdo con el testimonio, el círculo de Alcocer estaría involucrado en una red de tráfico de armas y drogas que habría transportado a Venezuela en aviones presidenciales, y que trajo de vuelta millonarias sumas de dinero.

Estas son las diez frases más impactantes

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

La jefe de la banda y el rol de Petro

De acuerdo con Eva Ferrer, la ex primera dama Verónica Alcocer es la jefe de una banda presuntamente criminal, que integraría su círculo cercano.

“A día de hoy digo que sí. Al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses. Vine a Colombia con la idea de trabajar; ella pacta conmigo que vamos a trabajar temas de mujeres. Al final, veo que está rodeada de gente que tenía intereses económicos, y entre ellos estaba ella. Cuando hablo en esos audios, ellos no creen que yo no filtro esos audios. No filtro esos audios”, dijo Ferrer.

Y agregó que, de esa forma, el expresidente Gustavo Petro era “una pieza de esa estrategia”.

Los 2,5 millones de dólares de Venezuela

Ferrer aseguró que Manel Grau le contó que Alcocer trajo a Colombia 2,5 millones de dólares tras un viaje a Venezuela en enero de 2023. Al preguntarle quién había ingresado el dinero, respondió: “Los trae Verónica”.

Según la exconsejera, Grau también le dijo que parte de esa suma se destinaría a pagar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama.

Maletas con droga

La exasesora afirmó que Grau le habló de droga en esos viajes y mencionó fotografías de Alcocer con maletas grises en vuelos a Venezuela, que presuntamente estarían llenas de estupefacientes.

“Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo.

Italianos y el tráfico de armas

Ferrer dijo que, después de los audios revelados por SEMANA, recibió una llamada en la que le advirtieron sobre la presunta participación del círculo cercano de Alcocer en tráfico de armas, en cabeza de los italianos, quienes han sido identificados como Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino.

“Una de las primeras llamadas que recibo es de una persona que me dice que si estoy loca, que si quiero que me peguen un tiro. Y digo: “¿Perdón?”. Me dice: “Estás hablando con gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas”. Y, nada, a partir de ahí llevo dos meses escondida", manifestó.

Reuniones por 50.000 euros

Durante la campaña, cada encuentro que Manel Grau organizaba con Alcocer habría tenido un precio. Ferrer afirmó que le dijeron que una reunión “valía 50.000 euros”.

“Por parte de Manel le entraba dinero. Él era un conseguidor, claro. Él y Xavier eran unos conseguidores. Y bueno, luego, lo que yo he ido sabiendo es que ella tenía diferentes piezas que se iban moviendo. Eso es cuando uno dice: “No, esto no era una historia de tú y yo”. Esto era una historia donde ella tiene muchas piezas de gente que se le van moviendo. Y, por eso, ella es la cabeza", contó.

La plata de Papá Pitufo

Ferrer contó que una persona le dijo que Alcocer había enviado a alguien a recoger un aporte de Papá Pitufo para la campaña. Según ese relato, le ofrecieron “50.000 euros” y esa persona se negó a recibirlos.

“Lo que me dice este señor es que Verónica lo mandó a recoger una plata de Papá Pitufo, y, cuando él va a buscar la plata, le dicen que son 50.000 euros y él dice que no recoge ese dinero. Luego esa persona me dice: ‘Ella no se quedó ahí, ella seguro que fue a buscar el dinero’”, relató Ferrer.

250.000 dólares de Euclides Torres

Ferrer señaló a Euclides Torres como financiador de la campaña de Alcocer y estimó su aporte en unos 250.000 euros.

“Euclides fue un financiador de la campaña de Verónica. Era una persona que sabía que tocaba movilizar el voto femenino y le apostó a Verónica”, dijo.

Cuando le preguntaron cómo entregó el dinero, contestó: “En efectivo”.

Carolina Plata, la presunta testaferra

Carolina Plata, amiga y asesora de la ex primera dama Verónica Alcocer. Foto: Archivo particular

La exconsejera dijo que le hablaron de “sacas de dinero” que entraban a la residencia privada en Casa de Nariño y a la casa de Grau. Señaló a Carolina Plata y a su esposo, Danilo Romero, como testaferros de la exprimera dama.

“Es un momento único, pero no toca, le dije. Ahí se van de compras, bolso de Chanel. ¿Y entonces cómo se paga todo eso? Con la tarjeta de Carolina Plata. Yo sé que Danilo Romero, el marido de Carolina Plata, en 2024 va a Casa de Nariño a enseñarle las cuentas de Verónica, de cómo están sus cuentas, y se había gastado más de un millón y medio en ese año y medio. Euros o dólares, al final es más o menos lo mismo, ¿no?“, dijo.

Entidades del Estado, el primo y Agmeth

. Foto: Fotomontaje SEMANA

Según Ferrer, Alcocer tenía “muchas fichas puestas” en entidades del Gobierno y ejercía control sobre nueve de ellas: ProColombia, el Instituto de Bienestar Familiar, la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación y el Icetex.

Y acusó a Mario Fernández Alcocer y a Agmeth Escaf de intervenir en el ICBF y ejercer presiones en ProColombia.

“Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”, contó.

La agresión a Angie Rodríguez

Ferrer afirmó que Alcocer insultó a Angie Rodríguez cuando fue nombrada jefa del Dapre y que “la empotró”.

“Cuando la nombraron jefa del Dapre, (Verónica) se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó. Y tú dices: ¿por qué hace falta decir eso a alguien? Que además es un cargo público, nombrado por el presidente. Bueno, pues esa es la manera de funcionar de ella (de Verónica)“, narró.