Adelina Covo, suegra de Benedetti, responde a Luis Carlos Reyes por señalamientos en su contra y expone difícil condición familiar: “Fracturada”

El exministro y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, insistió esta semana ante la Fiscalía en su denuncia que apunta a que el exministro del Interior, Armando Benedetti, y su suegra, Adelina Covo, tenían interés en que se nombraran directores de aduanas cercanos a ellos en Barranquilla y Cartagena.

La Fiscalía General advirtió que la diligencia de entrevista de Reyes resulta fundamental para confirmar y ampliar las declaraciones que el exfuncionario entregó ante la Corte Suprema de Justicia y en las que advirtió sobre presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias.

Reyes, a la salida de la diligencia judicial, confirmó que, más allá de su declaración, aportará documentos y pruebas.

Luis Carlos Reyes aseguró que Adelina Covo le pidió cargos cuando él era director de la Dian Foto: Fotos archivo Semana

“Voy a presentar a la Fiscalía todo lo que requiera, incluyendo la evidencia pertinente”, manifestó el exalto funcionario.

El anuncio volvió a molestar a Adelina Covo, la suegra del exministro Armando Benedetti, quien reaccionó contra Mr. Taxes, como se hace llamar Reyes en sus videos en redes sociales.

“No sé qué busca el tal señor Taxman conmigo (nombre robado a George Harrison). Por lo pronto le respondo que no tengo nada que ver con el tal Benedetti, que, por cierto, tiene a mi familia completamente fracturada”, escribió Covo en su cuenta oficial de X.

Adelina Covo habría concretado una reunión entre Reyes y Nicolás Petro. Foto: El País

Y remató: “Poco veo noticias, y menos de esa clase, pero he recibido muchos mensajes, amigos”.

Covo no contó detalles de la fractura familiar que, según ella, ha provocado el exministro del Interior. No obstante, no es secreto que, aunque ambos son políticos y cercanos a Gustavo Petro, la relación de pareja entre el barranquillero y su hija, Adelina Covo Guerrero, ha llevado a Covo a tomar distancia de él.

Luis Carlos Reyes denunció, en su momento, que Adelina Covo lo visitó en su oficina con Nicolás Petro, el hijo del expresidente Petro.

“Él (Nicolás) y Adelina Covo me entregaron un sobre de manila con hojas de vida para aduanas de Cartagena y Barranquilla e impuestos en Barranquilla. Lo presenció un miembro de mi equipo, como he manifestado al presidente Gustavo Petro, a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia desde 2023″, denunció Reyes.

El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, fue citado como testigo de la Fiscalía en el juicio contra alias Papá Pitufo. Foto: Colprensa

En otra ocasión añadió: “La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas: cero clientelismo”.

Covo no dudó en responderle en ese momento: “Jamás he pasado una hoja de vida a ese payaso que desperdició uno de los cargos más importantes del Gobierno nacional”, escribió Covo en uno de sus mensajes en X. De paso, pidió a sus seguidores hablar con sustento”.

“No tengo un solo puesto en el Gobierno; es más, ni las gracias me han dado. El tal Reyes, en cambio, es un paracaidista que ha ocupado dos de los cargos nacionales más importantes sin haber demostrado mérito alguno”, remató la cartagenera.