A un año de las elecciones regionales, los partidos políticos alistan el terreno para escoger en los departamentos y las ciudades los candidatos con los que se medirán en las urnas en las elecciones a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.

En el caso del Partido Conservador, hoy declarado partido de Gobierno durante la administración de Abelardo De La Espriella, la colectividad contempla dos condiciones fundamentales para eventuales alianzas de cara a 2027.

Una de ellas es no hacer alianzas con partidos políticos que hoy no respalden el Gobierno del Tigre De La Espriella. El Partido Conservador habla de coherencia y algunos de sus más representativos líderes consideran que no pueden, por un lado, apoyar abiertamente a la actual administración y, por otro, establecer uniones con los opositores del actual mandato.

Efrain Cepeda Foto: Daniel Jaramillo

Otra de las consideraciones es no hacer alianzas políticas con partidos o sectores ideológicos que hayan respaldado la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Cabe recordar que el Partido Conservador apoyó abiertamente a Abelardo De La Espriella para la segunda vuelta presidencial, pese a que algunos políticos de su partido apoyaron a Gustavo Petro.

“El resultado convierte a Abelardo de la Espriella, con la legitimidad de las urnas, en la voz más representativa de millones de ciudadanos que reclaman un rumbo firme para Colombia. Escuchamos ese mensaje y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia”, manifestó la colectividad en su momento.

Partido Conservador, uno de los partidos cercanos al gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: API

El Partido Conservador no hará un pronunciamiento oficial sobre las alianzas en este sentido, pero resulta coherente con su trayectoria política que no contemple unirse al Pacto Histórico en su objetivo de recuperar varias alcaldías y gobernaciones del país en 2027.

Desde la izquierda también se preparan para las elecciones regionales, una especie de primera vuelta de cara a los comicios presidenciales de 2027. Esta semana, el Pacto Histórico eligió como su presidente a Gustavo Petro, pese a que se creía que ese lugar lo ocuparía Iván Cepeda, quien fue candidato presidencial en 2026 y se alzó con más de 11 millones de votos.

Gustavo Petro, ¿candidato a la Alcaldía de Bogotá? Foto: presidencia

Con esa elección, el petrismo se alista para conquistar varios escenarios que había perdido, entre ellos, las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín, entre otras, que hoy están en manos de la derecha.

Esa colectividad ha sido clara en que se harán consultas internas en todos los departamentos y municipios, y que quien gane será el candidato oficial. No quieren aplicar el poder del bolígrafo.

Uno de los escenarios más apetecidos por la izquierda es la Alcaldía de Bogotá, un espacio en el que podrían medirse Claudia López, quien ha buscado acercarse al Pacto Histórico; la exministra Susana Muhamad y hasta el propio Gustavo Petro.