“El presidente Uribe dejó un gran legado, es un hombre que ha defendido la patria. Lo admiro mucho”: Ana Lucía Pineda

En su entrevista con Vicky Dávila, para la más reciente portada de SEMANA, Ana Lucía Pineda habló de lo que han sido estos primeros meses en el poder. La primera dama respondió a los ataques en su contra y explicó el manejo de los dineros para los damnificados por el terremoto. Y salió en defensa de la familia, los valores y la labor del presidente Abelardo De La Espriella.

Habla la primera dama, Ana Lucía Pineda: rinde cuentas de las donaciones y sale en defensa de la familia, los valores y la labor del presidente

También se refirió a algunos temas que han sido objeto de polémica, por ejemplo, la relación del presidente Abelardo De La Espriella con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sobre la relación entre ambos, la primera dama dijo: “Al presidente Uribe le agradezco sus palabras de apoyo en medio de los ataques en mi contra. Ellos se hablan, claro que sí; respeto mucho al presidente Uribe, lo que hizo por Colombia. Dejó un gran legado, es un hombre que ha defendido la patria. Lo admiro mucho”.

Sobre el supuesto conflicto, Pineda aclaró: “Ahí no existe ninguna pelea. El presidente respeta al presidente Uribe y el presidente Uribe también está ahí apoyando al Gobierno de la patria milagro”.

La primera dama también comentó las críticas que algunos miembros del Centro Democrático, como Paloma Valencia y Rafael Nieto, han hecho del Gobierno nacional.

“Creo que el presidente no le da importancia a eso. Está muy concentrado. Tenemos que concentrarnos en propuestas, en el desarrollo, en el país, y cada quien tiene su posición. Hay que respetarla, pero pidiéndoles a todos los colombianos que nos unamos, porque entre todos podemos sacar a este país adelante”, concluyó.

“El Gobierno anterior siente miedo”

La primera dama respondió en SEMANA a las críticas que ha recibido en los últimos días y reiteró la confianza y el compromiso que ella y su esposo tienen por el futuro del país.

Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de Ana Lucía Pineda, presentó su informe de rendición de cuentas

“Yo soy una esposa enamorada de mi esposo. Mira, estoy aquí por el amor que le tengo a mi esposo y el amor que le tengo a Colombia”.

“Nosotros somos complemento”, agregó. Y afirmó que los ataques no la hieren. “No me duele porque sé exactamente quién es mi esposo; cómo trabaja día a día, soy testigo de todo lo que hace, de las cosas que dice, de cómo lo hace. Reconozco en todos los ataques una gran mentira. Son puras mentiras, ataques de oposición, igual que lo hacen conmigo”, detalló.

2308 Foto: SEMANA

Aseguró que tiene claro que “el Gobierno anterior siente miedo porque este Gobierno llegó con toda a demostrar dónde estaba la corrupción. Había una cantidad de contratos innecesarios, de OPS (órdenes de prestación de servicios) en las entidades, personas que ni siquiera viven en este país, contrataciones a venezolanos, a cubanos, que ni siquiera representan un trabajo específico para la comunidad. Hubo mucha corrupción en el Gobierno anterior y se está denunciando”.

“Quieren decir que soy igual, y no vine a este Gobierno a quedarme con lo que no me pertenece. Primero, eso es un delito. Segundo, no lo necesito, vine con el compromiso de trabajar de la mano de mi esposo por los colombianos. Ese es mi compromiso; no soy corrupta, nunca lo he sido, he sido una mujer trabajadora, he aprendido a trabajar de la mano de mi esposo”, concluyó.