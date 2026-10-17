Nueva baja en Noticias Caracol: querida periodista le dice adiós al canal tras más de cinco años

La periodista y comunicadora social Nicoll Buitrago confirmó la finalización de su vínculo laboral con Noticias Caracol tras una trayectoria de cinco años y tres meses en el equipo periodístico.

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La periodista, reconocida por sus reportajes e historias de enfoque social, oficializó su salida a través de sus redes sociales, sumándose a una serie de movimientos e integraciones de personal que han transformado la pantalla del informativo de Caracol Televisión durante el transcurso del año 2026.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de 31 mil seguidores, Buitrago compartió un conjunto de imágenes que resumen su paso por la redacción y los cubrimientos en calle que adelantó para las diferentes emisiones del noticiero.

En su publicación, la comunicadora expresó su gratitud hacia la audiencia, sus compañeros de producción y las directivas de la casa editorial.

“5 años y 3 meses. Solo puedo decir gracias”, señaló la periodista al inicio de su mensaje. En el texto, recordó el origen de su vocación profesional y el valor que representó para su carrera trabajar en televisión nacional:

“Se quedan para siempre en mi corazón; gracias a cada persona que en algún momento se emocionó al verme salir en esa cajita llamada TV, a mi familia por alegrarse y sostener el reto conmigo (...) Me sostuvieron, me alentaron y confiaron en que podría ser más grande de lo que imaginé”.

Durante su permanencia en Noticias Caracol, Buitrago centró su labor periodística en el desarrollo de crónicas e informes especiales orientados a la salud, la educación, la infancia y diversas problemáticas comunitarias.

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En sus palabras de cierre, la periodista evocó los inicios de su aspiración profesional en su entorno local:

“La versión niña de Nicoll nunca imaginó vivir esto tan INMENSO… Fue un honor escribir, grabar, editar, preguntar por y para ustedes”.

Concluyó su pronunciamiento con la frase “nos vemos en el camino”, sin precisar por el momento la organización o proyecto laboral al que se vinculará en el mediano plazo.

La publicación contó con mensajes de apoyo e interactividad por parte de varios de sus colegas de la redacción, entre ellos comunicadores como Catalina Gómez, Daniela Pachón y Pablo Arango, quienes expresaron sus deseos de éxito para las siguientes etapas de su ejercicio profesional.