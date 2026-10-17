Lucas González explica por qué no convocó a James Rodríguez para Chicó vs. Nacional: “Imposible”

Sin James Rodríguez por decisión técnica, Atlético Nacional venció a Boyacá Chicó (1-4) en el Estadio La Independencia de Tunja y se trepó a la segunda posición de la tabla.

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El técnico Lucas González dispuso una formación plagada de canteranos, detalle que no pasó desapercibido para la hinchada verdolaga. Nacional formó en Tunja con Franco Armani; Xavi Ríos, Neider Parra, César Haydar, Milton Casco; Elkin Rivero, Elías Cabrera, Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona y Emmanuel Benítez.

Desde el banco de suplentes también ingresaron Felipe Marín, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Kevin Parra y José Escorcia.

La ausencia de James Rodríguez no se sintió en el cuadro verdolaga, pues Cardona tomó las riendas del mediocampo y fue elegido como el mejor jugador del compromiso con gol y asistencia.

Las declaraciones de Lucas González

En rueda de prensa le preguntaron a Lucas González sobre la ausencia de varios titulares. Además de James, también faltó Andrés Felipe Román y Samuel Velásquez (estuvo de suplente en Tunja).

El entrenador aseguró que era “imposible” contar con los mismos jugadores que disputaron el clásico de Copa BetPlay contra Independiente Medellín. “Tenemos una dificultad grande: jugamos hace tres días un partido muy importante y ahora tenemos partido en tres días otra vez de visitante; y después tenemos que volver a jugar el jueves. El miércoles regresamos de Cúcuta directo a concentrar y el jueves volveremos a jugar”, explicó.

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“Es imposible que nosotros hagamos que todos los minutos los jueguen los mismos jugadores. Tendremos que ir rotando jugadores y creo que ahí viene el mérito de los chicos, que son muy buenos, y lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo técnico, que es tratar de poner el mejor equipo para el siguiente partido”, agregó.

Sumado a la cantidad de partidos que se aproximan en el calendario, Nacional tiene una larga lista de lesionados con figuras de renombre como Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Ian Carlo Poveda y William Tesillo, entre otros.

Por eso Lucas tuvo que echar mano de las divisiones menores. “Tenemos la mejor cantera del país y creo que aquí nos hemos juntado dos cosas fundamentales: un club que trabaja muy bien sus divisiones menores y un entrenador que ama el fútbol formativo. Siempre que yo veo señales positivas en estos chicos, intento acercarlos, elevar niveles de exigencia”, argumentó.

Se viene una maratón de partidos

Cumplido este duelo contra Boyacá Chicó, el equipo de Lucas González debe pasar la página rápido para pensar en su próximo rival y la maratón de partidos que tienen la próxima semana.