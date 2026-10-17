El director del Sena está preocupado por la “instrumentalización” de aprendices con fines políticos; esta es la denuncia

En medio de las acciones contra la corrupción y la politiquería que adelanta el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en varias entidades, se siguen conociendo varios hechos que prendieron las alarmas.

En esta ocasión el director del Sena, Ricardo Torres Castro, expresó una gran preocupación que tiene por información que ha conocido y está relacionada con las movilizaciones del pasado 14 de octubre y que fueron impulsadas por el petrismo.

El funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella aseguró que los aprendices del Sena están siendo utilizados por algunos sectores con fines políticos y que eso es sumamente grave.

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Aseguró que eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado 14 de octubre y que por eso su obligación es dar a conocer la situación y proteger a los aprendices.

“Los aprendices están generando cadenas de valor en muchas empresas y es gracias al bienestar del Sena como para que llegue un grupo, minoritario por cierto, a sacarlos de sus esquemas y de sus lugares de formación para instrumentalizarlos en una protesta sin argumentos”, dijo.

Reveló que en varias ciudades del país ocurrió lo mismo y que eso demuestra que algunos sectores políticos usan el Sena con fines electorales.

“Empiezan a conocerse reportes sobre la instrumentalización evidente que ha tenido el paro, no solo como mensaje político, sino hacia las personas más queridas de esta entidad que son los aprendices. El aprendiz se ha convertido en un instrumento de movilización política”, reiteró.

Por eso fue enfático en afirmar que la misión del Sena es formar ciudadanos y no que no se puede permitir que los jóvenes sean usados de esa manera. “Es que fue un paro en contra del jefe de Estado sin argumentos, el aprendiz nuestro fue llevado a las calles mediante engaños”.

Incluso contó que algunos senadores fueron vistos en las sedes del Sena y que eso constituye un adoctrinamiento.

“Debemos crear espacios de diálogo para que el aprendiz sea escuchado y sepa todo lo que puede hacer el Sena. No podemos permitir lo que están haciendo algunos partidos políticos que es orientar a nuestros aprendices a escenarios ideológicos que no les permiten crecer”.

Aunque dijo que la libertad de pensamiento debe respetarse, también se debe garantizar el derecho a la educación e invitó a los directores regionales a que protejan a los aprendices. “Los invito para que hagamos ese frente común y activemos canales de denuncia porque muchos quieren hablar y denunciar, pero tienen miedo”.

Aunque el director del Sena no ha mencionado en sus declaraciones al Pacto Histórico, desde ese sector político empezó una campaña en contra del funcionario que ha destapado varias irregularidades en la entidad.