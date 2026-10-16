Mujeres marchan en Pereira contra Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda

Un grupo de mujeres marchó en Pereira, Risaralda, contra el caricaturista Matador, quien llamó “ratita” a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

El comentario de Matador desató una ola de críticas y ahora él deberá responder ante la justicia, pues ya hay acciones penales en su contra.

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En imágenes y videos que se conocieron por medio de las redes sociales, se logra ver cómo mujeres de diferentes edades, con pancartas en sus manos, pidieron que este tipo de hechos se detenga en todo el territorio nacional.

SEMANA conoció una denuncia radicada en la Fiscalía contra Julio César González, conocido como Matador, por la presunta comisión de cinco delitos.

El documento fue radicado por parte de Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre y consejero comisionado de paz (e), quien entregó todos los argumentos para pedir la investigación contra el caricaturista.

“Denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación directa, estructuración, ejecución, supervisión y pagos del contrato de prestación de servicios 1937 de 2024, celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP). Documento complementado con soporte fáctico, normativo y jurisprudencial”, expone el asunto de la denuncia radicada.

Una de las consideraciones es que el contrato tuvo una equivocación en los apellidos de Matador y que esa situación puede generar que no se hayan revisado las cualidades del contratista.

“La consideración 22 del contrato, que contiene la justificación intuitu personae, individualiza al seleccionado como ‘Julio César Rodríguez Quiceno’”. El contratista se identifica en el resto del documento y en su RUT como Julio César González Quiceno. El error en el apellido o identificación de la persona, en el apartado que debía demostrar las cualidades únicas de la persona contratada, es un indicio que justifica examinar si la justificación fue elaborada de manera individualizada y rigurosa”, indicó la denuncia.

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Además, se afirma que el valor inicial del contrato fue de $ 257.040.000 con $ 3.420.000 mensuales por IVA, es decir, $ 41.040.000 en los 12 meses de ejecución. “Sin embargo, el RUT del contratista que forma parte de la documentación contractual registra la responsabilidad ‘49 – No responsable de IVA’. Ese RUT tiene fecha de actualización del 31 de enero de 2024 y fue generado en PDF el 2 de septiembre de 2024, antes de la firma del contrato. La inconsistencia solo se corrigió con el otrosí n.º 1, dos meses después del inicio de la ejecución. El otrosí reconoce expresamente que ‘de acuerdo con el RUT del contratista no es responsable de dicho tributo’”, señaló la denuncia.