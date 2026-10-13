“Muchos hombres se sienten muy valientes cuando nos agreden, que crecen, que se visibilizan más”: le dicen a Matador

Tormenta política en el país tras los señalamientos del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama Ana Lucía Pineda.

Denuncian en Fiscalía al caricaturista Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda: estos serían los delitos

“Bueno, ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, fue el mensaje de González en X a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella, lo cual ha generado repudio en el país.

En El Debate de SEMANA, Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, rechazó el ataque en redes sociales de González contra la primera dama y le envió un mensaje al caricaturista.

“Muchos hombres se sienten muy valientes cuando nos agreden. Muchos hombres sienten que crecen, que se visibilizan más al agredir a una mujer. Pero les quiero decir que acá estamos nosotras, valientes, fuertes y decididas a defender nuestros derechos. Pero especialmente hay algo… que no vamos a declinar, a defender nuestro trabajo, nuestra vocación de servicio, nuestra empatía con la gente, sea la primera dama, la concejal de un municipio, de una capital”, dijo la congresista Hurtado.

De acuerdo con la senadora Hurtado, González se ha convertido en “un machista, en un maltratador. En una persona que estigmatiza a la mujer”, a tal punto que dijo que él las pone en riesgo.

Cuestionan en vivo al Pacto Histórico y le hacen reclamo por burla de Matador a la primera dama, Ana Lucía Pineda: “Se ufanan”

“Hoy estamos hablando de la primera dama, pero, tal como hemos visto su actuar, pues puede ser cualquiera de nosotras; estamos viendo el reflejo palpable de misoginia. Estamos también viendo la violencia política hacia una mujer. Recuerden que no estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de la esposa del presidente de la República y allí se conjugan estas dos deliberadas actuaciones de este caricaturista”, agregó.

En tal sentido, Hurtado dijo enfáticamente que es momento de rodear a la primera dama tras los señalamientos del caricaturista.

“Lo primero que debemos hacer es solidarizarnos con la primera dama. Una mujer que ha mostrado sensibilidad, empatía, capacidad, trabajo permanente. Una mujer que ha dejado de lado toda esa responsabilidad que tiene como madre, como esposa, y convertirse en la mamá de todos los colombianos, especialmente una mamá que se necesita en estos momentos de terremoto”, manifestó en El Debate la senadora.

La senadora también recalcó que, si bien todos los colombianos tienen derecho a conocer cómo se están distribuyendo las ayudas a los damnificados por el terremoto, como González lo hizo con la primera dama, “no es la forma”.

Fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, se pronuncia tras ataque de Matador: aclara situación con donaciones

“No es la forma como debe solicitar la información. Primero, es técnica. Segundo, es pública. Y tercero, que ella jamás se ha negado a informarla. Estamos como todos, resolviendo primero unos temas de presupuesto general de la Nación; se están resolviendo también los temas del Fondo Milagro, se están caracterizando los 16 departamentos, que no ha sido fácil por muchos aspectos que ahora no vamos a explicar”, señaló la senadora.