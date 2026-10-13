Cuestionan en vivo al Pacto Histórico y le hacen reclamo por burla de Matador a la primera dama, Ana Lucía Pineda: “Se ufanan”

El caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, está en el ojo del huracán y ha recibido fuertes críticas por burlarse de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Esto incluso lo ha llevado a tener demandas en su contra.

A través de su cuenta de X, González publicó una foto de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y escribió: “Bueno, ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho, pati raquítica”.

Claudia Zuleta, senadora del Centro Democrático, habló de este tema en El Debate de SEMANA y cuestionó con dureza al Pacto Histórico por el silencio que ha guardado en medio de toda la controversia que hay.

Ana Lucía Pineda y Matador. Foto: Instagram @analu_pineda - SEMANA / Montaje SEMANA

“Matador es misógino y no es la primera vez que lo hace: hoy fue con Ana Lucía, pero lo hizo en el pasado con Paloma Valencia, también con Vicky Dávila y lo hace de manera deliberada e irresponsable”, dijo.

La congresista se preguntó si detrás de todo esto lo que está buscando el caricaturista es llamar la atención. “Se ríe de nosotros con estos actos y luego se ufana de ver cómo el país sale a pronunciar su nombre y a citarlo para, tal vez, buscar más popularidad”, comentó.

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Zuleta fue clara en que se necesita que haya una respuesta contundente, no solo por parte de toda la comunidad, sino especialmente de las autoridades. Para ello, recordó, hay leyes que se pueden aplicar en este caso.

Asimismo, la congresista criticó con dureza el silencio que hasta el momento ha tenido el Pacto Histórico. “Quiero deplorar la postura que tienen en este tipo de situaciones”, declaró.

Ana Lucía Pineda y Matador. Foto: Semana

De hecho, fue más allá y recordó que Matador fue candidato al Congreso en la lista de esta colectividad política. “Hasta el momento no han emitido un pronunciamiento que deplore, que rechace o que le pida a su militante retractarse”, apuntó.

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En ese sentido, sostuvo que la violencia política y contra la mujer tienen que rechazarse sin importar la orilla desde donde venga. Por lo mismo, aseguró que hoy todo el país también se estaría uniendo si la persona atacada fuera alguien del progresismo. “No podemos ver por un solo ojo”, expresó.

“Las personas que están en ese sector político, especialmente en ese partido, se ufanan de ser defensores de la igualdad, incluso dicen ser feministas y defender los derechos de la mujer. Uno no entiende cómo son activistas para defender solo los derechos de las mujeres en algunas circunstancias”, agregó.

La militante del Centro Democrático recordó que muchas de las reacciones que se han tenido provienen desde distintos sectores políticos, pero hasta el momento esta solidaridad no ha llegado por parte del Pacto Histórico o sectores afines.

“Esto quiero reprocharlo el día de hoy”, complementó, mencionando que considera que la expresión que utilizó el caricaturista contra Ana Lucía Pineda fue misógina.