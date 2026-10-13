De La Espriella Lawyers anuncia acciones legales en contra de Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda

La firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció acciones legales en contra del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por los insultos que hizo hacia la primera dama, Ana Lucía Pineda, y que han desatado rechazo en todo el país.

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La polémica se dio después de que González utilizara su cuenta de X para poner una foto de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y escribiera: “Bueno, ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho, pati raquítica".

Ante esto, el bufete de abogados, por medio de sus redes sociales, condenó este ataque, tal y como lo han hecho otros sectores políticos y sociales, que se han mostrado en contra del mensaje del caricaturista.

“Desde De La Espriella Lawyers rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres”, escribió.

En ese sentido, afirmó que lo ocurrido con la primera dama es una situación que trasciende una ofensa personal.

Debe tomarse, según la firma, como un llamado para defender el respeto por las mujeres, las líderes que trabajan por un mejor país y los principios de convivencia que Colombia necesita fortalecer.

“Por ello, De La Espriella Lawyers adelantará las acciones legales que resulten procedentes para que estos hechos sean examinados por las autoridades competentes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó.

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Por último, cerró el mensaje diciendo: “El respeto por la dignidad humana no admite excepciones. Defenderlo es una responsabilidad de todos”.

Esta decisión se suma a otras actuaciones legales que se han anunciado y que se adelantan en contra del caricaturista por cuenta del ataque que tuvo en contra de Ana Lucía Pineda, quien hasta el momento no se ha pronunciado de manera directa sobre la situación, aunque ha compartido algunas publicaciones de apoyo en su cuenta de Instagram.