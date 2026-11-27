El pasado 21 de noviembre, el expresidente Gustavo Petro compartió un mensaje a través de su cuenta en X, en el que dijo: “Si la mayoría del pueblo colombiano pide la renuncia de Abelardo, Abelardo debe renunciar, extradítenme o no me extraditen”.

El mensaje de Petro generó una tormenta política en el país. Ante esas declaraciones, el senador Jota Pe Hernández dijo en SEMANA que el exmandatario lo que tiene es “miedo”.

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Además, el congresista advirtió sobre lo que habría detrás del mensaje de Petro contra el presidente De La Espriella.

“Gustavo Petro tiene miedo. Yo le voy a decir algo. Yo creo que él está tratando de encender la calle para poder mostrar un respaldo que lo acobije y que le dé como esa seguridad de no estar solo, porque lo que se le viene pierna arriba es complicado. Hay personas que están colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Yo lo sé. He hablado con esas personas que han estado colaborando y Estados Unidos no entra, no mete, no vincula, no incluye a alguien en una lista Clinton por deporte o porque hoy amanecieron con ganas de meter a alguien allí. No. O no inicia investigaciones por deporte. A Gustavo Petro le abrieron dos investigaciones allí en los Estados Unidos. Él lo sabe”, dijo el senador en SEMANA.

Además, el senador fue enfático en decir que le daría “envidia de la buena” si el presidente De La Espriella fuera quien termine firmando la extradición de Petro, en caso de que así lo decidieran los Estados Unidos.

Hernández también recordó en SEMANA qué le dijo en su momento a Petro, cara a cara, antes de este dejar su mandato como presidente.

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“El tipo en su desocupe me denunció por traición a la patria y lo tuve cara a cara, dos meses antes de salir de su presidencia, y allí se lo dije. Uno de mis deseos es que, si Estados Unidos logra comprobar que usted es culpable, que lo soliciten en extradición, y qué tremendo para el presidente Abelardo De La Espriella. Ahí sí, qué envidia de la buena, que sea él el que pueda firmar esa extradición y Gustavo Petro vaya a los Estados Unidos a pagar lo que no pagó aquí en Colombia, gracias a ese indulto que, donde hubiese sido congresista Jota Pe Hernández en ese tiempo, lo voto de manera negativa”, concluyó el congresista en SEMANA.