En una reciente entrevista, el expresidente Juan Manuel Santos negó que las Farc tuvieran una enorme fortuna. Lo anterior, tras cumplirse 10 años del Acuerdo de Paz.

“¿Y quién dice que ellos tenían esos millones de millones de dólares después de muchísimos años con las autoridades americanas, las autoridades suizas, las autoridades inglesas buscando las cuentas de las Farc y nunca las encontraron?”, dijo Santos en entrevista con Blu Radio.

Juan Manuel Santos niega que las Farc tuvieran una enorme fortuna: “No eran esos millones de millones”

Tras las declaraciones del expresidente Santos, el senador Jota Pe Hernández reaccionó en entrevista con SEMANA. El congresista dijo que, al final, la fortuna de las Farc, la que nunca entregaron tras la firma del Acuerdo de Paz, sigue estando en poder de las disidencias.

“Todo lo podemos resumir en la misma declaración que dio las disidencias de las Farc hace unos días cuando dicen sencillo, porque las Farc nunca desapareció y como nunca desapareció, nunca entregamos plata, nunca entregamos las armas. Entonces, claro, dicen ‘las Farc no eran ricas’... porque quizás no vimos la entrega de ese dinero, de esas fortunas del primer cartel del narcotráfico. No vimos la entrega de esas fortunas porque esa fortuna sigue estando en manos de, por ejemplo, las disidencias de las Farc”, advirtió en SEMANA el congresista.

Así mismo, Jota Pe Hernández manifestó que la fortuna de las Farc que dice Santo no existe, realmente “sigue en guacas”, bajo tierra, en poder de las disidencias.

“Y como nunca la nunca se vio esa entrega. Entonces Juan Manuel Santos ‘puede validar’ que las Farc no eran ricas. Porque claro, la plata nunca salió a la luz, la plata sigue estando en guacas, sigue estando bajo tierra, en los lugares donde hoy tienen dominio las disidencias de las Farc que dicen que son la misma Farc y que nunca desaparecieron”, señaló el senador.

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A propósito, Hernández se refirió en SEMANA al poderío de las disidencias de las Farc y puso como ejemplo a Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco.

También manifestó que dicho poderío obedece a que las Farc nunca entregaron la fortuna que poseían, a pesar de haber firmado la paz con el expresidente Santos.

“¿Usted no ha visto el arma de Iván Mordisco? El arma de Iván Mordisco no la tiene ni el Ejército Nacional. O sea, esta gente tiene el poder para tener los mejores vehículos, los mejores sistemas de dron para bombardear pueblos, municipios, CAI, cuarteles. Esta gente tiene mejor armamento, porque sigue teniendo la fortuna que nunca entregaron", concluyó Hernández en SEMANA.