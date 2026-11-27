En El Debate de SEMANA, Clara Lucía Sandoval, gerente presidencial para Bogotá, fue consultada sobre los rumores que apuntan a una posible candidatura del expresidente Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales de 2027.

¿Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá? Plantean en vivo qué lo detendría

Al respecto, la funcionaria del Gobierno De La Espriella respondió enfáticamente: “Yo creo que Bogotá tiene que avanzar y tiene que proyectarse como la Bogotá del futuro que avanza. ¿Qué vivimos en este gobierno nacional pasado [de Petro]? Yo fui concejal cuando el hoy expresidente Petro fue alcalde y lo que vimos de cerca, tanto de su gobierno distrital como nacional, pues sabemos que esto detiene el desarrollo”.

En tal sentido, Sandoval dijo que los bogotanos tienen en sus manos una gran responsabilidad electoral el próximo año.

“Estas obras tan espectaculares que se están haciendo no se están haciendo gracias a esas intervenciones, sino a pesar de, tratando de mover las cosas. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad de los bogotanos si queremos que Bogotá se proyecte hacia el futuro y que avance. Y vuelvo y repito: esto no se trata de obras de cemento, sino que mejoran la calidad de vida de la gente, generan empleo, traen desarrollo, ayudan a la competitividad de las empresas, con generación de empleo”, agregó.

Por lo tanto, según la gerente presidencial para Bogotá, sería “muy triste y preocupante” si el petrismo llegara a ganar las elecciones para la Alcaldía el próximo año.

“No me meto en esas áreas de política, pero el mensaje es claro. Bogotá tiene que seguir creciendo y tiene que avanzar. Que tiene dificultades, muchísimas, por supuesto, más allá de lo que uno podría enumerar aquí. El ciudadano que está en el barrio que vive la inseguridad, el ciudadano que está buscando una oportunidad laboral, el joven que quiere una oportunidad, que se les ha vendido un discurso que suena muy bonito, pero que no se traduce en obras, pues están necesitando que cambien las cosas”, señaló Sandoval en El Debate de SEMANA.

La funcionaria del Gobierno De La Espriella manifestó que los capitalinos deben empezar a pensar en la Bogotá que se quiere a futuro.

“Yo creo que sí tenemos que ir en una dirección donde vayamos dando paso a paso en el avance y en el progreso de la ciudad. Bogotá ha sufrido las consecuencias de malos gobiernos distritales y nacionales, y tiene que avanzar hacia el progreso y hacia las oportunidades para todos; hacia una ciudad donde todos puedan sentir que es una ciudad de oportunidades. Sin lugar a duda, para todos, es una Bogotá de todos, pero tenemos que unirnos para sacarla adelante y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno nacional, que es unirnos con las fuerzas tan importantes de Bogotá para que los proyectos y la calidad de vida de las personas mejoren”, concluyó.